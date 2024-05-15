Ticaret Bakanlığı'ndan nektarin ve brokoli kararı! Türk malı imajı güçlendirilecek
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 10:56 - Güncelleme : 15 May 2024 11:03
Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti.
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi kalite denetimi kapsamına aldı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.
NEKTARİN VE BROKOLİ DE KAPSAMA ALINDI
Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.
Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı