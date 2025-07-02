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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20 milyar 537 milyon dolara, ithalat yüzde 15,3 yükselerek 28 milyar 708 milyon dolara çıktı.

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Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 12:48

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat haziranda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8 artışla 20 milyar 537 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 yükselişle 28 milyar 708 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 12,1 artarak 49 milyar 245 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 38,8 artışla 8 milyar 172 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,8 puan azalarak yüzde 71,5'e geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 7,6 puan azalışla yüzde 79,3 olurken enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6,8 puan gerileyerek yüzde 84,1'e düştü.

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ALANDA?

Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,3 artışla ve 10 milyar 749 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,3 artış ve 6 milyar 541 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,7 artış ve 2 milyar 823 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti. Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (19 milyar 477 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,9 (598 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (352 milyon dolar) oldu.

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

EN ÇOK HANGİ ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI?

Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 729 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 204 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 168 milyon dolarla İngiltere geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı.

Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 377 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 88 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 2 milyar 848 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

HAM MADDEDE İTHALAT ARTIŞI

Haziranda en çok ithalat yüzde 11,8 artış ve 19 milyar 416 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 32,5 artış ve 5 milyar 62 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,5 artış ve 4 milyar 191 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 83,5 ile imalat sanayisinde (23 milyar 963 milyon dolar), yüzde 10,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (2 milyar 901 milyon dolar), yüzde 4,2 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 210 milyon dolar) hesaplandı.

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 833 milyon dolarla Çin, 3 milyar 322 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 701 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,4 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 518 milyon dolarla AB, 7 milyar 609 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 588 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ticarette haziran karnesi açıklandı: Dış ticaret yüzde 12,1 büyüdü, ihracat 20,5 milyar dolara ulaştı

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 16,3 ARTTI

GTS kapsamında ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 4,1 artarak 131 milyar 440 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselerek 180 milyar 869 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 5,9 artışla 312 milyar 309 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 16,3 yükselişle 49 milyar 429 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,7 olarak hesaplandı.

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