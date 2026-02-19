Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Selahattin Demirel

TİGEM'in 100 milyon değerindeki yarış atları mı kayboldu? Açıklama var

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait olan değeri 100 milyon lira olan yarış atlarının Malatya'daki işletmeden kaybolduğuna dair iddialar üzerine kurumdan açıklama geldi.

TİGEM'in 100 milyon değerindeki yarış atları mı kayboldu? Açıklama var
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait olan ve 100 milyon lira değeri bulunan yarış atlarının kaybedildiği iddiasını ortaya attı.

TİGEM, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'in 100 milyon liralık yarış atlarının kaybolduğu iddiasını yalanlayarak, Malatya'da padoktan kaçan 19 taydan 6'sının trafik kazasında telef olduğunu ve değerlerinin 800 bin TL olduğunu açıkladı.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TİGEM'e ait 100 milyon TL değerinde yarış atlarının kaybolduğunu iddia etti.
TİGEM, bu iddiayı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı ve kayıp at olmadığını belirtti.
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden padok kapısının açılmasıyla kaçan 19 taydan 6'sı trafik kazasında telef oldu, 4'ü yaralandı, 9'u ise geri getirildi.
Telef olan 6 tayın toplam değerinin 100 milyon TL değil, yaklaşık 800 bin TL olduğu açıklandı.
Olayla ilgili idari ve adli süreçler başlatıldı, Malatya Valiliği ve TİGEM tarafından soruşturma yürütülüyor.
TİGEM'den söz konusu iddia hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Genel Müdürlüğümüze bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde 25 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayla ilgili, çeşitli mecralarda yer alan 'Değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

TİGEM'in 100 milyon değerindeki yarış atları mı kayboldu? Açıklama var

"KAZADA 6 TAY TELEF OLDU"

Kurumun açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu işletmede bulunan Çiftçibaşı Tay Tavlası'ndaki 19 tay, henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen şekilde padok servis kapısının açılması sonucu işletme sahası dışına çıkmıştır. Tayların karayoluna ulaşması neticesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 tay telef olmuş, 4 tay yaralanmıştır. 9 tay ise sağlıklı bir şekilde aynı gün işletmeye geri getirilmiştir.

TİGEM'in 100 milyon değerindeki yarış atları mı kayboldu? Açıklama var

"DEĞERİ 800 BİN TL"

İddia edildiği gibi kayıp olan tay veya at yoktur. Telef olan 6 tayın toplam değeri ise iddia edildiği gibi 100 milyon TL değil, yaklaşık 800 bin TL'dir. Olayın hemen ardından gerekli idari ve adli süreçler başlatılmış olup, Malatya Valiliği ile TİGEM tarafından konuya ilişkin soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca olayın hemen akabinde Malatya Valiliği tarafından kamuoyuna resmi açıklama yapılmıştır. Kamuoyunun asılsız ve spekülatif beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

