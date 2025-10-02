Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Ekonomi
TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 22 milyar 606 milyon 883 bin dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

İhracatçılar Meclisi verilerini açıkladı. TİM'e göre eylülde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 22 milyar 606 milyon 883 bin dolar oldu. Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden endüstrisi 3,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2,5 milyar dolarla ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla ve takip etti. Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 46 ile tütün oldu.

TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör

Türkiye ihracatının yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,2 artışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Eylülde ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,9'luk düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 12,7'lik yükselişle 552,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör

EN ÇOK ALMANYA'YA ÜRÜN GÖNDERİLDİ

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 733,8 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 253,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 98,7 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör
TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör
TİM açıkladı: İşte ihracatta ipi göğüsleyen sektör
