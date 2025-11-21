TOBB Ekim verileri açıklandı: Kurulan şirket sayısı ilk 10 ayda yüzde 1,3 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ne göre, 2025’in ilk 10 ayında, 2024’ün ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,6 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,9 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 2,8 AZALIŞ OLDU

Ekim 2025’te, Ekim 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 39,8 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 oranında arttı. Ekim 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,9 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,6 azaldı.

EKİM 2025’TE KURULAN ŞİRKETLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 7,6 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,8 oranında arttı.

EKİM 2025’TE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Ekim 2025’te kurulan toplam 10 bin 647 şirket ve kooperatifin yüzde 88’i limited şirket, yüzde 10,7’si anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 18,9 oranında azaldı.

2025 yılında toplam 93 bin 30 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 81 bin 513 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 62,8’ini 9 bin 967 anonim şirket ise yüzde 37,2’sini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 18,9 oranında azaldı.

Ekim 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478’i ticaret, bin 581’i inşaat ve bin 332’i imalat sektöründe kuruldu. Ekim 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 721’i inşaat, 471’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124’ü imalat faaliyetleri sektöründe.

BU AY KAPANAN ŞİRKETLER

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 942’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 391’i imalat, 232’si inşaat faaliyetleri sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 573’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 226’sı inşaat, 138’i imalat faaliyetleri sektöründe. Ekim 2025’te kurulan 142 kooperatifin 103’ü konut yapı kooperatifi, 17’si işletme kooperatifi, 9’u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

EKİM 2025’TE 903 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Ekim 2025’te kurulan 903 yabancı ortak sermayeli şirketin 688’i Türkiye, 33’ü İran 16’sı Irak ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 903 yabancı ortak sermayeli şirketin 78’i anonim, 825’i limited şirketi. 2025 yılında kurulan şirketlerin 855’i Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 305’i İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 265’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,7’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.