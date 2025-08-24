TOKİ 30 ilde uygun fiyatlı yüzlerce arsa satacak! 307 bin liradan başlıyor

Türkiye genelinde 30 ilde bulunan tam 312 arsa Emlak Müzayede aracılığıyla satışa çıkarılacak. Arsaların muhammen bedelleri belli oldu. Satışa sunulacak arsalar için belirlenen en uygun fiyat 307 bin lira olarak gerçekleşti.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da arsalar satılacak.

İHALE 10 EYLÜL'DE

İhale 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nden ihaleye katılım sağlanacak.