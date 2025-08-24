Emekliye faizsiz konut kredisi detayları belli oldu! Kimler faydalanabilecek?

Emekli vatandaşların daha kolay şekilde ev sahibi olmasını sağlamak için hayata kazandırılan kampanya kapsamında bazı gruplara önemli ayrıcalıklar sağlanıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, SGK uzmanı İsa Karakaş son yazısında faizsiz konut kredisine dair tüm ayrıntıları paylaştı. SGK, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle belirli hak sahiplerine faizsiz konut kredisi sağlıyor.

FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu imkandan yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:

-Harp veya vazife malulü olarak aylık alanlar ile vefat durumunda dul ve yetimleri.

-Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken kredi kullanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri.

-Sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri.

-Zorunlu sigortalılık nedeniyle aylığı kesilen maluller.

-15 Temmuz gazileri.

Bu gruplar dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin faizsiz konut kredisinden yararlanması mümkün değil.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Faizsiz konut kredisine başvurmak isteyen hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenen “Hak Sahipliği Belgesi” olmadan doğrudan Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine müracaat edebiliyor. TOKİ’nin kampanyalı konut satışlarında ise hak sahipliği bilgileri, SGK ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında otomatik olarak sorgulanıyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Faizsiz konut kredisinin geri ödemesi, hak sahibinin maaşının dörtte biri oranında kesinti yapılarak gerçekleştiriliyor. Kredi alan kişinin vefatı durumunda, aylık almaya devam eden hak sahiplerinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılmaya devam ediliyor. Malullerin çalıştıkları kurumdan aldıkları maaşlarda da aynı yöntem uygulanıyor.