Editor
 İrem Çınar

Ev almak isteyenler dikkat! 1,69 faizle konut kredisi imkanı

Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların konut kredisi faizlerini yakından takip ediyor. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için ise daha avantajlı koşullar sunan düşük faizli bir kampanya başlatıldı. Peki kimler düşük faizli kredi kampanyasına katılabilir? İşte merak edilen detaylar...

21.08.2025
21.08.2025
Tüm Emlak Danışmanları Birliği, ile yaptığı anlaşma kapsamında faiz oranlarını yüzde 1,69’dan başlatıyor. Birlik üyesi emlakçılar aracılığıyla bankaya yönlendirilen müşteriler, bu oranla kredi kullanma imkanına sahip oluyor.

Ev almak isteyenler dikkat! 1,69 faizle konut kredisi imkanı

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANIYOR

Birlik Başkanı Hakan Akçam, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin yüzde 1,69 faiz oranından yararlandığını açıkladı. Ancak bu orandan yalnızca 650 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Daha yüksek kredi taleplerinde yüzde 2,11 ve yüzde 2,89 seviyelerine çıkıyor. Banka, evin ekspertiz değerinin yüzde 85’ine kadar kredi imkanı sunuyor.

Ev almak isteyenler dikkat! 1,69 faizle konut kredisi imkanı

DİĞER BANKALARLA GÖRÜŞMELER

Akçam, sadece Yapı Kredi değil, farklı bankalarla da benzer iş birlikleri için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ING Bank üzerinden yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar kredi kullanılabildiğini belirten Akçam, ayrıca Akbank ve Garanti BBVA ile de uygun faizli kredi seçenekleri için temas halinde olduklarını söyledi.

Ev almak isteyenler dikkat! 1,69 faizle konut kredisi imkanı

ÖDEME KOŞULLARI

Kredi çekerken peşinat zorunluluğuna da dikkat çeken Akçam, örneğin 1 milyon liralık bir konut için 10 yıl vadeli kredi kullanılmak istendiğinde, kredinin sadece 650 bin lirasının bankadan karşılandığını, kalan 350 bin liranın peşinat olarak ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

650 bin TL kredi (10 yıl vadeli, %1,69 faiz): Aylık taksit: 12.682 TL

1 milyon TL kredi (10 yıl vadeli, %2,11 faiz): Aylık taksit: 22.975 TL

5 milyon TL kredi (10 yıl vadeli, %2,11 faiz): Aylık taksit: 114.876 TL

Akçam, kredi kampanyalarının süreceğini belirterek, faiz avantajından yararlanmak isteyenlerin emlak danışmanları üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi.

