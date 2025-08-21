Ev almak isteyenler dikkat! 1,69 faizle konut kredisi imkanı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Yapı Kredi Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1,69’dan başlatıyor. Birlik üyesi emlakçılar aracılığıyla bankaya yönlendirilen müşteriler, bu oranla kredi kullanma imkanına sahip oluyor.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANIYOR

Birlik Başkanı Hakan Akçam, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin yüzde 1,69 faiz oranından yararlandığını açıkladı. Ancak bu orandan yalnızca 650 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Daha yüksek kredi taleplerinde faiz oranı yüzde 2,11 ve yüzde 2,89 seviyelerine çıkıyor. Banka, evin ekspertiz değerinin yüzde 85’ine kadar kredi imkanı sunuyor.

DİĞER BANKALARLA GÖRÜŞMELER

Akçam, sadece Yapı Kredi değil, farklı bankalarla da benzer iş birlikleri için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ING Bank üzerinden yüzde 1,79 faiz oranıyla 650 bin liraya kadar kredi kullanılabildiğini belirten Akçam, ayrıca Akbank ve Garanti BBVA ile de uygun faizli kredi seçenekleri için temas halinde olduklarını söyledi.

ÖDEME KOŞULLARI

Kredi çekerken peşinat zorunluluğuna da dikkat çeken Akçam, örneğin 1 milyon liralık bir konut için 10 yıl vadeli kredi kullanılmak istendiğinde, kredinin sadece 650 bin lirasının bankadan karşılandığını, kalan 350 bin liranın peşinat olarak ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

650 bin TL kredi (10 yıl vadeli, %1,69 faiz): Aylık taksit: 12.682 TL

1 milyon TL kredi (10 yıl vadeli, %2,11 faiz): Aylık taksit: 22.975 TL

5 milyon TL kredi (10 yıl vadeli, %2,11 faiz): Aylık taksit: 114.876 TL

Akçam, kredi kampanyalarının süreceğini belirterek, faiz avantajından yararlanmak isteyenlerin emlak danışmanları üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi.