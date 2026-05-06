TOKİ duyurdu: Başvuru ücreti iadeleri başladı! İşte adım adım TOKİ başvuru ücreti geri alma süreci

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre başvuru ücretlerinin geri ödenmeme başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin uygun fiyatlı konut yapmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi belirtilen sürelerde başvuru işlemlerini tamamlarken, 5 bin TL başvuru ücreti yatırdı.
İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlanırken, TOKİ yaptığı açıklama ile başvuru bedellerinin ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.
Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.
Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.
TOKİ başvuru bedeli iadelerinde vatandaşların bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. İade ödemeleri yalnızca başvuru sahibine ait hesaplara yapılırken, başka kişilere ait IBAN bilgileri üzerinden işlem gerçekleştirilmiyor.
Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret ise herhangi bir kesinti uygulanmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.
İade işlemlerine ilişkin güncel duyuru ve bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi ile başvuru yapılan bankanın resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.