Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

TOKİ duyurdu: Başvuru ücreti iadeleri başladı! İşte adım adım TOKİ başvuru ücreti geri alma süreci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul kuraları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise kura neticesinde hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru iade sürecinin başladığı duyuruldu. 5 bin TL’lik başvuru ücretleri başvuru sırasında açılan Ziraat Bankası hesaplarına kesiksiz olarak yatırılacak. İşte adım adım başvuru ücreti geri alma süreci…

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:25

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre başvuru ücretlerinin geri ödenmeme başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin uygun fiyatlı konut yapmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi belirtilen sürelerde başvuru işlemlerini tamamlarken, 5 bin TL başvuru ücreti yatırdı.

HABERİN ÖZETİ

TOKİ, 81 ilde 500 bin konutluk projesi kapsamında başvuru ücretlerini iade etmeye başladı.
Başvuru ücretleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden veya şubelerinden kartsız işlem yoluyla alınabilir.
İade ödemeleri sadece başvuru sahibine ait hesaplara yapılır ve herhangi bir kesinti uygulanmaz.
Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri ilgili Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlanırken, TOKİ yaptığı açıklama ile başvuru bedellerinin ödenmeye başlanacağını duyurdu.

ADIM ADIM TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ SÜRECİ

Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

TOKİ İADE SÜRECİNDE BUNLARA DİKKAT!

TOKİ başvuru bedeli iadelerinde vatandaşların bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. İade ödemeleri yalnızca başvuru sahibine ait hesaplara yapılırken, başka kişilere ait IBAN bilgileri üzerinden işlem gerçekleştirilmiyor.

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret ise herhangi bir kesinti uygulanmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

İade işlemlerine ilişkin güncel duyuru ve bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi ile başvuru yapılan bankanın resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

