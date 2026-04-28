TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 38 ilde 506 iş yeri satışı için başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca başvuru işlemleri İstanbul ve Ankara’da yüz yüze olarak da tamamlanabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre her bir lot için ödeme planı ayrı ayrı belirlendi. Diğer yandan iş yeri satışlarında taksit sayısı ödenen peşinata göre değişiklik gösterecek. İşte ayrıntılar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ iş yeri satışı için geri sayım başladı! 38 ilde 506 iş yeri kaçırılmayacak fırsatlarla TOKİ, 38 ilde 506 iş yerini müzayede ile satışa çıkarıyor. Başvurular internet üzerinden yapılabilecek; İstanbul ve Ankara'da yüz yüze de tamamlanabilecek. Taksitlendirme, ödenen peşinata göre %10 peşinle 96-180 ay, %30 peşinle 60 ay olarak değişecek. Teminat bedelleri, iş yerinin muhammen bedeline göre 80.000 TL'den başlayıp 1.000.000 TL'ye kadar çıkacak. Müzayede 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek.

TOKİ İŞ YERİ SATIŞ ŞARTLARINI DUYURDU!

TOKİ tarafından müzayede ile gerçekleşecek 38 ilde 506 iş yeri satışı için taksitler,

Yüzde 10 peşin ödemelerde 96, 120 veya 180 ay,

Yüzde 30 peşin ödemelerde ise 60 ay olarak uygulanacak.

TEMİNAT ÖDEMELERİ NE KADAR?

Emlak Yönetim sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ iş yerleri için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlenecek. İşte muhammen bedeller ve ödenecek teminat bedelleri listesi:

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, teminat bedellerini toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine yatırabilecek.

Muhammen Bedel Aralığı (TL) Teminat Bedeli (TL) 2.499.999 TL'ye kadar 80.000 2.500.000 - 3.999.999 TL 200.000 4.000.000 - 6.999.999 TL 300.000 7.000.000 - 9.999.999 TL 600.000 10.000.000 TL ve üstü 1.000.000

TOKİ 38 İLDE 506 İŞ YERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı 506 iş yerinin bulunduğu illerin listesi ise şu şekilde:

Adana

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Düzce

Edirne

Gaziantep

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Mersin

Niğde

Osmaniye

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Van

Yozgat

Zonguldak

MÜZAYEDE NE ZAMAN?

TOKİ’nin 38 ilde satışa çıkaracağı 506 iş yeri için müzayede 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10:30’da gerçekleşecek.