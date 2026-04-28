TOKİ iş yeri satışı için geri sayım başladı! 38 ilde 506 iş yeri kaçırılmayacak fırsatlarla

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 38 ilde 506 iş yeri satışı için başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca başvuru işlemleri İstanbul ve Ankara’da yüz yüze olarak da tamamlanabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre her bir lot için ödeme planı ayrı ayrı belirlendi. Diğer yandan iş yeri satışlarında taksit sayısı ödenen peşinata göre değişiklik gösterecek. İşte ayrıntılar…
TOKİ tarafından müzayede ile gerçekleşecek 38 ilde 506 iş yeri satışı için taksitler,
Yüzde 10 peşin ödemelerde 96, 120 veya 180 ay,
Yüzde 30 peşin ödemelerde ise 60 ay olarak uygulanacak.
Emlak Yönetim sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ iş yerleri için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlenecek. İşte muhammen bedeller ve ödenecek teminat bedelleri listesi:
Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, teminat bedellerini toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine yatırabilecek.
|Muhammen Bedel Aralığı (TL)
|Teminat Bedeli (TL)
|2.499.999 TL'ye kadar
|80.000
|2.500.000 - 3.999.999 TL
|200.000
|4.000.000 - 6.999.999 TL
|300.000
|7.000.000 - 9.999.999 TL
|600.000
|10.000.000 TL ve üstü
|1.000.000
TOKİ’nin satışa çıkaracağı 506 iş yerinin bulunduğu illerin listesi ise şu şekilde:
TOKİ’nin 38 ilde satışa çıkaracağı 506 iş yeri için müzayede 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10:30’da gerçekleşecek.