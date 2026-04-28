TOKİ iş yeri satışı için geri sayım başladı! 38 ilde 506 iş yeri kaçırılmayacak fırsatlarla

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) satışa çıkaracağı iş yerleri için gerekli şartları kamuoyu ile paylaştı. Dönem dönem düzenlediği müzayedelerle vatandaşlara uygun koşullarda konut, arsa ve iş yeri alma imkanı sunan kurum bu sefer de 38 ilde 506 iş yerini açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu.

TOKİ iş yeri satışı için geri sayım başladı! 38 ilde 506 iş yeri kaçırılmayacak fırsatlarla
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 14:19

tarafından yapılan açıklamaya göre 38 ilde 506 iş yeri satışı için başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca başvuru işlemleri İstanbul ve Ankara’da yüz yüze olarak da tamamlanabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre her bir lot için ödeme planı ayrı ayrı belirlendi. Diğer yandan iş yeri satışlarında taksit sayısı ödenen peşinata göre değişiklik gösterecek. İşte ayrıntılar…

TOKİ, 38 ilde 506 iş yerini müzayede ile satışa çıkarıyor.
Başvurular internet üzerinden yapılabilecek; İstanbul ve Ankara'da yüz yüze de tamamlanabilecek.
Taksitlendirme, ödenen peşinata göre %10 peşinle 96-180 ay, %30 peşinle 60 ay olarak değişecek.
Teminat bedelleri, iş yerinin muhammen bedeline göre 80.000 TL'den başlayıp 1.000.000 TL'ye kadar çıkacak.
Müzayede 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek.
TOKİ İŞ YERİ SATIŞ ŞARTLARINI DUYURDU!

TOKİ İŞ YERİ SATIŞ ŞARTLARINI DUYURDU!

TOKİ tarafından ile gerçekleşecek 38 ilde 506 iş yeri satışı için taksitler,

Yüzde 10 peşin ödemelerde 96, 120 veya 180 ay,

Yüzde 30 peşin ödemelerde ise 60 ay olarak uygulanacak.

TEMİNAT ÖDEMELERİ NE KADAR?

TEMİNAT ÖDEMELERİ NE KADAR?

Emlak Yönetim sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ iş yerleri için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlenecek. İşte muhammen bedeller ve ödenecek teminat bedelleri listesi:

  • Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
  • Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
  • Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
  • Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL
  • Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, teminat bedellerini toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine yatırabilecek.

Muhammen Bedel Aralığı (TL)Teminat Bedeli (TL)
2.499.999 TL'ye kadar80.000
2.500.000 - 3.999.999 TL200.000
4.000.000 - 6.999.999 TL300.000
7.000.000 - 9.999.999 TL600.000
10.000.000 TL ve üstü1.000.000

TOKİ 38 İLDE 506 İŞ YERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ 38 İLDE 506 İŞ YERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı 506 iş yerinin bulunduğu illerin listesi ise şu şekilde:

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Ardahan
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Düzce
  • Edirne
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Karabük
  • Karaman
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Mersin
  • Niğde
  • Osmaniye
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
MÜZAYEDE NE ZAMAN?

MÜZAYEDE NE ZAMAN?

TOKİ’nin 38 ilde satışa çıkaracağı 506 iş yeri için müzayede 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10:30’da gerçekleşecek.

