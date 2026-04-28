İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konutun yapılacağı ilçeler netleşti. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı bilgiler doğrultusunda projenin tüm detaylarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yarı fiyatına kira dönemi: Şenay Araç, TOKİ İstanbul kiralık projesi ilçelerini ve başvuru şartlarını açıkladı İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konutun yapılacağı ilçeler ve proje detayları paylaşıldı. Proje kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal kiralık konut inşa edilecek. İlk etapta Ataşehir, Başakşehir ve Maltepe ilçelerinde çalışmalar başlayacak. Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilecek ve 3 yıl süreyle kiralanacak. Konutlardan hiç evi olmayanlar ve belirli gelir seviyesinin altında olanlar faydalanabilecek. Özel kontenjanlar memurlar, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve kentsel dönüşümden etkilenen kiracılar için ayrılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Bakanlık koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlandı. Proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edilirken, bunların 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.

Kura takvimi 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. Noter huzurunda il il gerçekleştirilen çekilişlerle hak sahipleri belirlendi. İstanbul’da üç gün süren kura sonucunda 100 bin hak sahibi tespit edildi. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 506 bin 499 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

Sosyal kont projesinde ilk adımın tamamlanmasının ardından uygun fiyatlı kiralık konutlar için düğmeye basıldı. İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konut projesi devreye alındı.

KİRA PİYASASINI SALLAYACAK HAMLE

Şenay Araç, projenin kira piyasasına önemli etkiler yapacağını belirterek, “Bu proje İstanbul’da kira piyasasını dengeleyecek çok önemli bir adımdır. Devamı geldikçe kira artışlarını baskılayacak ve piyasadaki dengesiz fiyat hareketlerinin önüne geçecektir. Ancak etkisinin net şekilde görülmesi için zamana ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

PROJEDE MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedeflenirken, konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi ve yaklaşık 300 sektörde ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca mahalle kültürünü korumak adına 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecek.

İstanbul’da planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da projeye dahil edildi. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak; yönetim, bakım ve denetim süreçleri düzenli olarak yürütülecek.

Şenay Araç, “TOKİ tarafından yürütülecek bu proje, kira piyasasına doğrudan etki edecek önemli bir adım olarak görülüyor. Hayata geçirilmesiyle birlikte kira artış hızının düşmesi, piyasanın dengelenmesi ve özellikle son dönemde sıkça dile getirilen fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi bekleniyor. Projenin devam etmesi halinde kira artışlarının daha kontrollü bir seviyeye gelmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN MERKEZİNDEN BAŞLAYACAK

Kiralık konut projesi öncelikle hangi ilçelerde başlayacak?

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, konutların şehir çeperlerinde değil, merkezi lokasyonlarda inşa edilecek olması. İlk etapta Ataşehir, Başakşehir ve Maltepe ilçelerinde çalışmalar başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Kiralık konutlar için başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ’nin resmi duyurusunun ardından Haziran ve Temmuz aylarında talep toplama süreci başlayacak. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

Nasıl bir kira modeli uygulanacak?

Projede uygulanacak kira modeline göre:

Kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak

Süre sonunda kiracılar tahliye edilecek

Konutlar bakım ve yenilemeden geçirilecek

Ardından yeni hak sahiplerine kiralanacak

Bu sistem sayesinde daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.

Kiralık konutlardan kimler faydalanacak?

Projeden;

Hiç evi olmayanlar

Belirlenen gelir seviyesinin altında olanlar yararlanabilecek

Ayrıca memurlar, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan kiracılar için özel kontenjanlar ayrılacak.

KONUT TİPLERİ VE KİRA BEDELLERİ

Hangi konut tipleri kiraya verilecek?

Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. Kira bedelleri ise yapılacak emlak değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak.