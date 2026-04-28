Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yarı fiyatına kira dönemi: Şenay Araç, TOKİ İstanbul kiralık projesi ilçelerini ve başvuru şartlarını açıkladı

Milyonların beklediği dev sosyal konut hamlesinde detaylar netleşiyor. TOKİ İstanbul kiralık konut projesinden hiç evi olmayanlar, emekliler ve memurlar için özel kontenjanların ayrıldığını belirten Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, başvuru takvimi hakkında da Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a çok önemli bilgiler verdi. Peki İstanbul’un merkezi lokasyonlarında hayata geçecek projeden kimler, nasıl faydalanabilecek? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yarı fiyatına kira dönemi: Şenay Araç, TOKİ İstanbul kiralık projesi ilçelerini ve başvuru şartlarını açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 13:42

İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konutun yapılacağı ilçeler netleşti. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı bilgiler doğrultusunda projenin tüm detaylarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konutun yapılacağı ilçeler ve proje detayları paylaşıldı.
Proje kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal kiralık konut inşa edilecek.
İlk etapta Ataşehir, Başakşehir ve Maltepe ilçelerinde çalışmalar başlayacak.
Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilecek ve 3 yıl süreyle kiralanacak.
Konutlardan hiç evi olmayanlar ve belirli gelir seviyesinin altında olanlar faydalanabilecek.
Özel kontenjanlar memurlar, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve kentsel dönüşümden etkilenen kiracılar için ayrılacak.
Yarı fiyatına kira dönemi: Şenay Araç, TOKİ İstanbul kiralık projesi ilçelerini ve başvuru şartlarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Bakanlık koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlandı. Proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edilirken, bunların 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.

KonuDetay
Proje AdıYüzyılın Konut Projesi
SloganEv Sahibi Türkiye
Duyuru Tarihi24 Ekim 2025
Yapan KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
KoordinasyonÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İnşa Eden KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Hedef Konut Sayısı500.000 sosyal konut
Kapsama Alanı81 il
Başvuru Başlangıç Tarihi10 Kasım 2025
Geçerli Toplam Başvuru Sayısı5.242.000 kişi
İstanbul'dan Başvuru Sayısı1.072.660 kişi

Kura takvimi 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. Noter huzurunda il il gerçekleştirilen çekilişlerle hak sahipleri belirlendi. İstanbul’da üç gün süren kura sonucunda 100 bin hak sahibi tespit edildi. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 506 bin 499 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

Sosyal kont projesinde ilk adımın tamamlanmasının ardından uygun fiyatlı kiralık konutlar için düğmeye basıldı. İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konut projesi devreye alındı.

KİRA PİYASASINI SALLAYACAK HAMLE

Şenay Araç, projenin kira piyasasına önemli etkiler yapacağını belirterek, “Bu proje İstanbul’da kira piyasasını dengeleyecek çok önemli bir adımdır. Devamı geldikçe kira artışlarını baskılayacak ve piyasadaki dengesiz fiyat hareketlerinin önüne geçecektir. Ancak etkisinin net şekilde görülmesi için zamana ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

PROJEDE MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedeflenirken, konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi ve yaklaşık 300 sektörde ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca mahalle kültürünü korumak adına 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecek.

İstanbul’da planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da projeye dahil edildi. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak; yönetim, bakım ve denetim süreçleri düzenli olarak yürütülecek.

Şenay Araç, “TOKİ tarafından yürütülecek bu proje, kira piyasasına doğrudan etki edecek önemli bir adım olarak görülüyor. Hayata geçirilmesiyle birlikte kira artış hızının düşmesi, piyasanın dengelenmesi ve özellikle son dönemde sıkça dile getirilen fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi bekleniyor. Projenin devam etmesi halinde kira artışlarının daha kontrollü bir seviyeye gelmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Proje HedefleriDetaylar
Vatandaşların Ev Sahibi OlmasıDar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedeflenmektedir.
Piyasa DengelemesiKonut ve kira fiyatlarının dengelenmesi amaçlanmaktadır.
Ekonomik HareketlilikYaklaşık 300 sektörde ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanmaktadır.
Mahalle Kültürünün Korunması500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecektir.
Kiralık Konutlar (İstanbul)İstanbul'da planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut projeye dahil edilmiştir.
Kiralık Konutların ÖzellikleriPiyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek, belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecektir.
Kiralık Konut SüresiKonutlar 3 yıl süreyle kiralanacaktır.
Yönetim ve BakımYönetim, bakım ve denetim süreçleri düzenli olarak yürütülecektir.
Beklenen Etkiler (Şenay Araç'a Göre)Kira piyasasına doğrudan etki edecek, kira artış hızını düşürecek, piyasayı dengeleyecek ve fiyat manipülasyonlarını önleyecektir. Devam etmesi halinde kira artışları daha kontrollü bir seviyeye gelecektir.

ŞEHRİN MERKEZİNDEN BAŞLAYACAK

Kiralık konut projesi öncelikle hangi ilçelerde başlayacak?

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, konutların şehir çeperlerinde değil, merkezi lokasyonlarda inşa edilecek olması. İlk etapta Ataşehir, Başakşehir ve Maltepe ilçelerinde çalışmalar başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Kiralık konutlar için başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ’nin resmi duyurusunun ardından Haziran ve Temmuz aylarında talep toplama süreci başlayacak. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

Nasıl bir kira modeli uygulanacak?

Projede uygulanacak kira modeline göre:

Kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak
Süre sonunda kiracılar tahliye edilecek
Konutlar bakım ve yenilemeden geçirilecek
Ardından yeni hak sahiplerine kiralanacak

Bu sistem sayesinde daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.

KonuDetay
Kira ModeliProjede uygulanacak kira modeline göre
Kira Sözleşmesi Süresi3 yıl
Sözleşme Sonu UygulamaKiracılar tahliye edilecek
Konutların DurumuBakım ve yenilemeden geçirilecek
Yeni Kiracı BelirlemeArdından yeni hak sahiplerine kiralanacak
AmaçBu sistem sayesinde daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.

Kiralık konutlardan kimler faydalanacak?

Projeden;

Hiç evi olmayanlar
Belirlenen gelir seviyesinin altında olanlar yararlanabilecek

Ayrıca memurlar, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan kiracılar için özel kontenjanlar ayrılacak.

Kiralık Konut Projesinden Kimler Faydalanacak?
Hiç Evi Olmayanlar
Belirlenen Gelir Seviyesinin Altında Olanlar
Memurlar
Emekliler
Engelliler
Şehit Aileleri
Kentsel Dönüşüm Nedeniyle Evinden Çıkmak Zorunda Kalan Kiracılar
KONUT TİPLERİ VE KİRA BEDELLERİ

Hangi konut tipleri kiraya verilecek?

Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. Kira bedelleri ise yapılacak emlak değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.