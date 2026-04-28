Yarı fiyatına kira dönemi: Şenay Araç, TOKİ İstanbul kiralık projesi ilçelerini ve başvuru şartlarını açıkladı

İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konutun yapılacağı ilçeler netleşti. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı bilgiler doğrultusunda projenin tüm detaylarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Bakanlık koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlandı. Proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edilirken, bunların 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.
|Konu
|Detay
|Proje Adı
|Yüzyılın Konut Projesi
|Slogan
|Ev Sahibi Türkiye
|Duyuru Tarihi
|24 Ekim 2025
|Yapan Kurum
|Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
|Koordinasyon
|Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
|İnşa Eden Kurum
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
|Hedef Konut Sayısı
|500.000 sosyal konut
|Kapsama Alanı
|81 il
|Başvuru Başlangıç Tarihi
|10 Kasım 2025
|Geçerli Toplam Başvuru Sayısı
|5.242.000 kişi
|İstanbul'dan Başvuru Sayısı
|1.072.660 kişi
Kura takvimi 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. Noter huzurunda il il gerçekleştirilen çekilişlerle hak sahipleri belirlendi. İstanbul’da üç gün süren kura sonucunda 100 bin hak sahibi tespit edildi. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 506 bin 499 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.
Sosyal kont projesinde ilk adımın tamamlanmasının ardından uygun fiyatlı kiralık konutlar için düğmeye basıldı. İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin sosyal kiralık konut projesinin ilk etabı olan 2.000 konut projesi devreye alındı.
Şenay Araç, projenin kira piyasasına önemli etkiler yapacağını belirterek, “Bu proje İstanbul’da kira piyasasını dengeleyecek çok önemli bir adımdır. Devamı geldikçe kira artışlarını baskılayacak ve piyasadaki dengesiz fiyat hareketlerinin önüne geçecektir. Ancak etkisinin net şekilde görülmesi için zamana ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.
Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedeflenirken, konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi ve yaklaşık 300 sektörde ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca mahalle kültürünü korumak adına 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecek.
İstanbul’da planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da projeye dahil edildi. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak; yönetim, bakım ve denetim süreçleri düzenli olarak yürütülecek.
Şenay Araç, “TOKİ tarafından yürütülecek bu proje, kira piyasasına doğrudan etki edecek önemli bir adım olarak görülüyor. Hayata geçirilmesiyle birlikte kira artış hızının düşmesi, piyasanın dengelenmesi ve özellikle son dönemde sıkça dile getirilen fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi bekleniyor. Projenin devam etmesi halinde kira artışlarının daha kontrollü bir seviyeye gelmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
|Proje Hedefleri
|Detaylar
|Vatandaşların Ev Sahibi Olması
|Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedeflenmektedir.
|Piyasa Dengelemesi
|Konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi amaçlanmaktadır.
|Ekonomik Hareketlilik
|Yaklaşık 300 sektörde ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanmaktadır.
|Mahalle Kültürünün Korunması
|500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecektir.
|Kiralık Konutlar (İstanbul)
|İstanbul'da planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut projeye dahil edilmiştir.
|Kiralık Konutların Özellikleri
|Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek, belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecektir.
|Kiralık Konut Süresi
|Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacaktır.
|Yönetim ve Bakım
|Yönetim, bakım ve denetim süreçleri düzenli olarak yürütülecektir.
|Beklenen Etkiler (Şenay Araç'a Göre)
|Kira piyasasına doğrudan etki edecek, kira artış hızını düşürecek, piyasayı dengeleyecek ve fiyat manipülasyonlarını önleyecektir. Devam etmesi halinde kira artışları daha kontrollü bir seviyeye gelecektir.
Kiralık konut projesi öncelikle hangi ilçelerde başlayacak?
Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, konutların şehir çeperlerinde değil, merkezi lokasyonlarda inşa edilecek olması. İlk etapta Ataşehir, Başakşehir ve Maltepe ilçelerinde çalışmalar başlayacak.
Kiralık konutlar için başvuru tarihi ne zaman?
TOKİ’nin resmi duyurusunun ardından Haziran ve Temmuz aylarında talep toplama süreci başlayacak. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
Nasıl bir kira modeli uygulanacak?
Projede uygulanacak kira modeline göre:
Kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak
Süre sonunda kiracılar tahliye edilecek
Konutlar bakım ve yenilemeden geçirilecek
Ardından yeni hak sahiplerine kiralanacak
Bu sistem sayesinde daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.
|Konu
|Detay
|Kira Modeli
|Projede uygulanacak kira modeline göre
|Kira Sözleşmesi Süresi
|3 yıl
|Sözleşme Sonu Uygulama
|Kiracılar tahliye edilecek
|Konutların Durumu
|Bakım ve yenilemeden geçirilecek
|Yeni Kiracı Belirleme
|Ardından yeni hak sahiplerine kiralanacak
|Amaç
|Bu sistem sayesinde daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.
Kiralık konutlardan kimler faydalanacak?
Projeden;
Hiç evi olmayanlar
Belirlenen gelir seviyesinin altında olanlar yararlanabilecek
Ayrıca memurlar, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan kiracılar için özel kontenjanlar ayrılacak.
|Kiralık Konut Projesinden Kimler Faydalanacak?
|Hiç Evi Olmayanlar
|Belirlenen Gelir Seviyesinin Altında Olanlar
|Memurlar
|Emekliler
|Engelliler
|Şehit Aileleri
|Kentsel Dönüşüm Nedeniyle Evinden Çıkmak Zorunda Kalan Kiracılar
Hangi konut tipleri kiraya verilecek?
Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. Kira bedelleri ise yapılacak emlak değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak.