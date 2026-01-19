TOKİ’den yeni müjde! Arsa alacaklara büyük fırsat geldi: 29 ilde 48 ay vade ile arsa satılacak

Milyonlarca kişiyi ev ve arsa sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni müjdesini duyurdu. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 29 ilde 244 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak. Müzayede teminat bedelleri ise 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösterecek. İşte TOKİ arsa satışına dair detaylar…

TOKİ ARSA SATIŞI ŞARTLARI

TOKİ’nin 29 ilde satışa çıkaracağı 244 muhtelif arsa için yüzde 25 peşinat şartı bulunuyor. Bununla birlikte arsa alacaklara 48 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.

MÜZAYEDE TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Müzayedeye katılacak şahısların ödemesi gereken teminat bedelleri, arsaların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor. Buna göre

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL teminat ödemesi gerekiyor.

TOKİ’NİN SATACAĞI ARSALAR HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin arsa satacağı 29 ilin listesi şu şekilde:

Aksaray,

Ankara,

Antalya,

Aydın,

Balıkesir,

Batman,

Bilecik,

Bingöl,

Bitlis,

Bursa,

Çanakkale,

Çorum,

Diyarbakır,

Edirne,

Elazığ,

Erzincan,

Eskişehir,

Gaziantep

İstanbul,

İzmir,

Karaman,

Kayseri,

Kırklareli,

Kocaeli,

Muş,

Sivas,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Yalova.

MÜZAYEDE NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve internet aracılığı ile başvurusu yapılan TOKİ arsa satışının müzayedesi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek.