Torba kanun Mecliste! İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve çalışanları neler bekliyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmesiyle birlikte, emekli maaşlarında artış yapılması için mutlaka yeni bir kanun maddesine ihtiyaç var" dedi. Karakaş, ayrıca, "Yeni torba yasalar veya ek düzenlemelerle bu konuda adımlar atılabilir, ancak şu anki tasarıda yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, meclise verilen 21 maddelik torba kanunun içeriği hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. "Meclis 1 Temmuz'da tatile girerse emeklerle ilgili bir madde olmadığı içim taban ücretin de artması söz konusu olmayacak." diyen Karakaş, şu andaki yeni torba yasanın içerisine veya sonraki çıkarılacak olan torba yasalarda bunlarla ilgili bir düzenleme yapılmasını beklediğini belirtti.

"Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hükümet tarafından verildi. Hazırlanan torba kanunda kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnalar, ihtilafların önlenmesi gibi konulara yer verildiği görülüyor. Karakaş'a göre Mevcut durumda, bir iş yerinin faaliyetleri durdurulduğunda bu durdurma sürekli hale gelebiliyor. Ancak bazen bu sürekli durdurma, geçici durdurma kararlarıyla çakışıyor ve hukuki sorunlar yaşanıyor. Yeni kanun değişikliğiyle, iş yerindeki faaliyetlerin durdurulması halinde "sürekli durdurma" kararı kaldırılacak.

Böylece, geçici durdurma kararı iptal edilince iş yeri faaliyetleri de rahatlıkla devam edebilecek."

ÜST LİMİT ARTIRILACAK

Karakaş, kanunda yer alan diğer bir madde ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline fazla mesai ücreti ödemelerinde üst limitin artırılması olduğunu belirtti.

Karakaş, torba kanunda yer alan diğer bir maddenin ise kamu kurumlarında koruyucu giyim ve donanım malzemeleri yardımı konusunda farklı uygulamaların giderilmesine ilişkin olduğunu ifade etti.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Karakaş aynı zamanda torba yasada kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi adaleti ve ihtilafların önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığından bahsetti. Vakıflar, ihracat ve organize sanayi bölgeleri ile ilgili ÖTV düzenlemeleri de yapılıyor.

Uzmanlar, meclisin Temmuz tatilinden sonra Eylül veya Ekim ayına kadar yeni düzenlemelerin gelmesini beklemek gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, "Eğer en düşük emekli maaşı artırılacaksa veya refah payı verilecekse, bunun için mutlaka yeni bir kanun maddesi gerekiyor," uyarısı yapılıyor.