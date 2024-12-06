Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiyesi artacak: Sözleşmelilere kadro müjdesi

06 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:00

Devlet Memurları Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeren torba yasa komisyondan geçti. 4B’li sözleşmeli personel, 4A kadrosuna geçiş hakkı kazanırken, memur maaşları ve ikramiyelerde artış sağlanacak. Ayrıca özlük hakları ve emeklilik koşulları iyileştirilecek. İşte yasa ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Faruk Erdem'den ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

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Son yıllarda 4A kadrosuna geçirilen sözleşmeli memurlar için önemli bir adım daha atılıyor. Yapılacak yeni düzenleme, hem çalışanların gelirlerini artıracak hem de emeklilik haklarını kolaylaştıracak önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemenin detaylarına göre, sözleşmeli personelin maaşlarına yönelik iyileştirmeler yapılacak. Bu iyileştirmeler, mevcut maaşların yeniden yapılandırılması ve sosyal hakların genişletilmesiyle, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

950 BİN KAMU PERSONELİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kamu personelinin özlük haklarını, gelirlerini ve çalışma koşullarını ilgilendiren kritik düzenlemeler, Türkiye​ Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Düzenleme, 950 bin kamu çalışanını kapsarken, özellikle sözleşmeli personelin haklarında önemli iyileştirmeler sunuyor.

4B'DEN 4A KADROLARINA GEÇİŞİN ETKİLERİ

Yasa teklifinde 4B'li olarak adlandırılan sözleşmeli memurlar daha önce yapılan değişiklikler ile kadro imkanlarına kavuşmuşlardı. Böylece sözleşmeli personel 4A memuriyet kadrolarına geçirilmişti. Böylece bu çalışanların kadrolu memurlarla eşit haklara sahip olması hedeflenmişti. Bu kapsamda:

İZİN HAKLARI: Yıllık izinlerin devredilmesi ve aylıksız izin imkânları genişletildi.

Yıllık izinlerin devredilmesi ve aylıksız izin imkânları genişletildi. GÖREVDE YÜKSELME: Kadrolu memurlarla eşit görevde yükselme hakları sağlandı.

Kadrolu memurlarla eşit görevde yükselme hakları sağlandı. MALİ VE SOSYAL HAKLAR: Maaş ve sosyal yardımlarda iyileştirmeler yapıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleriyle memur kadrosuna geçen ve hâlihazırda bu statüde görev yapan yaklaşık 700 bin kişi bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890, Belediye Kanunu çerçevesinde ise 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 249 bin 429 kişi sözleşmeli pozisyonda görev yapıyor. Bu kişilerin de memur kadrosuna geçiş yapması durumunda, düzenlemeden yararlanabilecek toplam çalışan sayısı 950 bine ulaşabilir.

Son düzenleme ile 4A kadrosuna geçen ya da geçecek sözleşmeli personelin hakları daha da genişletiliyor. İşte öne çıkan detaylar:

GELİR ARTIŞI: Sözleşmeli personelin maaşlarında artış sağlanacak. TERFİ HAKKI: 8 yıl disiplin cezası almayan personele kademe ilerlemesi imkânı tanınacak. Bu düzenleme, sözleşmeli statüden memuriyete geçenleri de kapsayacak. EMEKLİLİK AVANTAJLARI: Emekli maaşı ve ikramiye tutarları artırılacak. İKRAMİYE DÜZENLEMESİ: Kademe yükselmesi, hem maaşlara hem de emeklilik haklarına doğrudan katkı sağlayacak.

DEVLET DENETLEME KURULU VE YENİ YETKİLENDİRMELER

Torba yasa kapsamında devlet memurlarıyla ilgili başka düzenlemeler de bulunuyor. Özellikle Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine ilişkin yeni düzenlemelere göre, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını istemek; raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak; mevzuatla verilen görevleri yapmak; Kurul Başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapmak, denetçilerin görev ve yetkileri olacak.