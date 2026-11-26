Türkiye, Avrupa ve Karadeniz’deki enerji iş birliklerini genişletmek için yeni bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom ile beş yıllık Mutabakat Zaptı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye’nin bölgesel enerji diplomasisi ve uluslararası enerji yatırımları açısından önemine dikkat çekti. Mutabakat kapsamında Türkiye ve Karadeniz başta olmak üzere uluslararası kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretim fırsatları birlikte değerlendirilecek.

Bakan Bayraktar, "Bugün İstanbul’da millî şirketimiz TPAO, Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom arasında beş yıllık Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bu imzayı, geçtiğimiz yıl Romanya ile kurumsal bir zemine taşıdığımız temasların da dâhil olduğu bölgesel enerji diplomasimizin ve Avrupa’daki stratejik iş birliklerimizi derinleştirme irademizin somut bir yansıması olarak görüyoruz.

Tarafların teknik, ticari ve operasyonel yetkinliklerini bir araya getiren bu mutabakatla bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra başta Türkiye ve Karadeniz bölgesi olmak üzere ortak ilgi duyulan uluslararası kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve altyapı projelerindeki fırsatları birlikte değerlendireceğiz.

TPAO’nun küresel faaliyetlerini genişletecek, enerji arz çeşitliliğimizi artıracak ve bölgesel enerji güvenliğine güçlü katkılar sunacak bu stratejik adımın ülkemiz ve tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.