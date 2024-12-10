Trump gelmeden işler değişti: Çin ekonomisi zora girdi

10 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:27

Çin ekonomisi alarm veriyor. İhracat yavaşladı, ithalat azaldı. Trump’ın tarifeleri yeni bir ticaret savaşı başlatabilir.

Trump, Powell’ı görevden alacak mı? İlk kez konuştu

Trump, Powell’ı görevden alacak mı? İlk kez konuştu

Çin ekonomisi kasım​ ayında yavaşlayan ihracat​ ve azalan ithalat​ rakamlarıyla dikkat çekti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme planı, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde yeni bir ticaret gerilimi korkusunu artırıyor.

Çin'in ihracat rakamları, geçtiğimiz aya göre yavaşlayarak yüzde 6,7 büyüdü. Ekonomistlerin yüzde 8,5’lik artış beklentisinin gerisinde kaldı. İthalat ise yüzde 3,9 oranında azaldı. Bu, son dokuz ayın en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN EK TARİFE PLANI

Donald Trump​, seçim kampanyası sürecinde Çin’den gelen mallara yüzde 10 ek vergi getireceğini açıklamıştı. Amaç, Çin’den ABD’ye gönderilen ve yasa dışı uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin trafiğini durdurmak. Ayrıca, Çin’e yüzde 60’ın üzerinde gümrük vergisi uygulanabileceği de belirtiliyor.

Trump’ın bu planı, Çin’in büyümesinde büyük rol oynayan ihracatı daha da zorlayabilir. Çin, şu anda 36 trilyon doları bulan dış borç krizi ve gayrimenkul sektöründeki durgunlukla mücadele ediyor.

AVRUPA İLE YENİ CEPHE

Çin’in ticaret savaşı yalnızca ABD ile sınırlı değil. Avrupa Birliği ile de elektrikli araçlara uygulanan yüzde 45,3’lük vergiler üzerinden gerilim devam ediyor. Bu durum, Çin’in Batı ile ticari ilişkilerinde ikinci bir cephe açabilir.

POLİTİKA DESTEKLERİ VE İÇ TÜKETİM PLANLARI

Çin hükümetine yakın danışmanlar, büyüme hedefinin gelecek yıl yüzde 5 seviyesinde tutulmasını ve iç piyasaya yönelik daha güçlü teşviklerin uygulanmasını öneriyor. Çin’in geniş iç tüketim pazarına yönelmesi, beklenen ABD tarifelerinin etkisini azaltmak için bir çözüm olarak görülüyor.

Ekonomist Xu Tianchen, “Küresel talep şu anda güçlü değil. Güney Kore ve Vietnam gibi büyük ihracatçıların verileri de benzer bir yavaşlamayı işaret ediyor” dedi. Xu, Trump’ın tarifelerinin etkisinin önümüzdeki aylarda, özellikle aralık ve ocakta daha net hissedileceğini söyledi.

BAZI SEKTÖRLERDE HAREKETLİLİK VAR

Kasım ayında Çin’in ticaret fazlası, ekim ayındaki 95,72 milyar dolardan 97,44 milyar dolara yükseldi. Düşen emtia fiyatları ithalat rakamlarını etkilerken, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarındaki stok artışı dikkat çekti.

Çin’in kömür ithalatı yüzde 26 artışla rekor seviyeye ulaştı. Aynı zamanda, Afrika’dan gelen bakır sevkiyatları ve iç piyasadaki stok talepleri, inşaat sektöründe iyileşme sinyalleri verdi.

POLİTİKA GÖZLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çin’in üst düzey yöneticileri, önümüzdeki yılın önceliklerini belirlemek için bu hafta toplanacak. Yerel yönetimlere ve gayrimenkul sektörüne yönelik yeni teşviklerin açıklanması bekleniyor.