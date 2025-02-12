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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Trump memecoin skandalı: Yatırımcılar milyarlar kaybetti, Trump Organization servet kazandı

Donald Trump adını taşıyan $TRUMP token, kısa sürede büyük bir çöküş yaşadı. 813 binden fazla yatırımcı 2 milyar dolardan fazla zarar ederken, Trump Organization ve bağlantılı kuruluşlar cebini doldurdu. İlk günlerden büyük kar eden az sayıda yatırımcı dışında, çoğunluk için sonuç hüsran oldu.

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Trump memecoin skandalı: Yatırımcılar milyarlar kaybetti, Trump Organization servet kazandı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:05

ABD Başkanı Donald Trump tarafından piyasaya sürülen "Trump memecoin", Trump Organization ve bağlantılı kuruluşlar için devasa bir gelir kapısı oldu. Ancak memecoin'in yatırımcıları pastadan pay almak şöyle dursun, kaybettikleri paraların haddi hesabı yok. $TRUMP isimli token, Donald Trump'ın Truth Social platformundaki hesabında duyurulmuştu.

TRUMP ORGANIZATION VE ORTAKLARI CEBİNİ DOLDURDU

Blockchain analiz şirketin Chainalysis'in verilerine göre, 813 binden fazla kripto cüzdanı 3 hafta içinde 2 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Tokenin arkasındaki Trump Organization ve bağlantılı kuruluşlar ise paraya para demediler, tam 100 milyon dolar işlem ücreti elde ettiler.

Kripto para piyasasında memecoin'ler, bir anda popüler olup hızla değer kazanması, ancak popülerliği bittikten sonra adeta balon gibi sönmesi sebebiyle zaten spekülatif bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ancak söz konusu Donald Trump gibi kripto paraya destek veren bir liderin adını taşıyan bir tokenin bile bu kadar büyük kayba yol açması yatırımcıları şaşkına çevirdi.

Trump memecoin

TRUMP MEMECOIN NE KADAR?

$TRUMP tokeni 17 Ocak 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. İki gün sonra 75 dolar seviyesine çıktı ve piyasa değeri 14,75 milyar dolar oldu. Güncel olarak 16 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 3,72 milyar dolar civarına kadar gerilemiş durumda.

Chainalysis'in analizinde, Trump kripto ekosisteminin her 1 dolarlık işlem ücretine karşılık, yatırımcıların 20 dolar kaybettiği belirtildi. Bu 100 milyon dolarlık işlem ücretinin tamamen nakde çevrilmediği de ifade edildi.

Ancak her yatırımcı da zarara uğramadı. NTV'nin aktardığına göre, ilk işlem gününde 18 cent seviyesinden yaklaşık 6 milyon token satın alan bir yatırımcı, sadece iki gün içinde varlıklarını elden çıkararak 109 milyon dolar kâr elde etti. Ancak bu tür yüksek kazançlar, çoğunluk için geçerli olmadı. Birçok yatırımcı, tokenin yüksek seviyelerden alım yaparak sert düşüşe yakalanmasının ardından zarar etti.

Donald Trump kripto para

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Donald Trump veya Trump Organization’dan resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Trumpcoin sonrasında ABD Başkanı'nın eşi de kendi coin'ini çıkardı. Melania Trump, X hesabında yaptığı açıklamada, "Resmi Melania Meme yayında! Şimdi $MELANIA'yı satın alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Meme coin nedir?
Bir kripto para birimi türü olan meme coin, adı üstünde internet meme'lerinin kripto paraya uyarlanması ile ortaya çıkıyor. Doge meme'sinden esinlenerek tasarlanan Dogecoin, en popüler meme coin listesinde bulunuyor.
ETİKETLER
#Kripto Para
#Ekonomi
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