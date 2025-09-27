Menü Kapat
Ekonomi
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Trump’a yeşil ışık: 4 milyar dolarlık dış yardım durabilir

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.

AA
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
13:28
|
27.09.2025
27.09.2025
13:30

ABD'de , 'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü. Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği kaydedildi.

Trump’a yeşil ışık: 4 milyar dolarlık dış yardım durabilir

Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren “yeterli kanıt sunduğu” belirtildi.

Böylelikle, federal bir yargıcın ay sonuna kadar söz konusu fonun harcanması gerektiğine ilişkin hükmü de durdurulmuş oldu.

Trump’a yeşil ışık: 4 milyar dolarlık dış yardım durabilir

Trump yönetimi, son aylarda Kongre kararlarını tek taraflı olarak geçersiz kılma yetkisini kullandığını ve bu kapsamda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları harcamayacağını duyurmuştu.

