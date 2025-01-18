Trump’ın ilk hamlesine bağlı: Altın 2800 doları aşabilir

18 Ocak 2025 11:36 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:37

Altın fiyatları, Trump’ın ekonomi politikalarına bağlı olarak rekor kırabilir. Uzmanlar, ticaret savaşları ve enflasyon endişeleriyle altının 3.000 dolara yaklaşabileceğini söylüyor.

Altın fiyatları, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik belirsizliklerle rekor seviyelere yaklaştı. Uzmanlar, altının ons fiyatının 2.800 doları aşabileceğini, ancak bunun Trump​ yönetiminin ilk icraatlarına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Altın Fiyatları Zirvede

2025 yılına yükselişle başlayan altın, bu hafta 2.703 dolara çıkarak bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon ve artan borç yükü, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Altın, sadece dolar​ karşısında değil; euro​, sterlin ve Çin yuanı gibi birçok para birimine karşı da tarihi zirvelerini zorluyor.

Trump’ın Politikaları Etkili Olacak

Yeni başkan Trump, ABD üretimini desteklemek için ticaret tarifeleri uygulamayı planladığını duyurdu. Ancak bu politikaların küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve enflasyonu artırabileceği konuşuluyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, “Trump’ın politikalarının dolar ve faiz oranları üzerindeki etkisini görmeden altının 2.725 dolar seviyesini aşması zor” dedi.

Altın ve Bitcoin’e İlgi Artıyor

Analistler, Trump’ın bütçe disiplini sağlamayacağı ve harcamaları kısmayacağı görüşünde birleşiyor. Bu durum, yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesine yol açıyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin, 105.000 dolar seviyesini aşarak dikkat çekti.

Yeni Rekorlar Gelebilir mi?

Altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında 3.000 doları görebileceği konuşuluyor. Bağımsız analist Jesse Colombo, “Altın piyasasında iki aylık durgunluk sona erdi. Şimdi büyük bir hareket için enerji birikmiş durumda” ifadelerini kullandı. Ancak bazı uzmanlar, fiyatların 2.800 dolara ulaşmadan önce dirençle karşılaşabileceğini düşünüyor.

ABD ve Avrupa Piyasaları Arasındaki Fark

Avrupa’da altın gibi değerli metallerin korunması için daha güçlü yasal düzenlemeler bulunuyor. Ancak ABD’de veri güvenliği ve piyasa regülasyonları daha gevşek olduğu için yatırımcılar risklerle karşı karşıya kalabiliyor.