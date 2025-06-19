Trump’ın İran sinyalleri petrol fiyatlarını sarstı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve İsrail arasındaki gerilimle ilgili yaptığı çelişkili açıklamalar, petrol piyasasında tedirginliğe yol açtı.

Özellikle ABD’nin olası bir müdahalesine ve İran’la bir uzlaşma ihtimaline dair belirsiz mesajlar, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Bu atmosferde Brent ve Batı Teksas türü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

BRENT VE WTI GERİLİYOR

Ağustos vadeli Brent ham petrolü, gün içinde varil başına 76,33 dolara kadar çekildi. Şu dakikalarda ise düne kıyasla %0,21 değer kaybederek 76,47 dolardan işlem görüyor. Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) de %0,05 düşüşle 75,10 dolar seviyesinde.

"YATIRIMCI BEKLEMEDE"

IG analistlerinden Tony Sycamore, piyasanın kararsızlığını şöyle yorumladı: “Tüccarlar şu sorunun yanıtını bekliyor: İsrail-İran çatışmasında sırada bir ABD saldırısı mı var, yoksa barış görüşmeleri mi?” Sycamore’a göre, askeri bir müdahale fiyatlara 5 dolarlık bir artış getirebilirken, barış masasına oturulması benzer oranda bir düşüş yaratabilir.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK

Analistler, Brent petrolü için 76 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatların 74,87 ila 74,36 dolar bandına kadar geri çekilmesi bekleniyor.

