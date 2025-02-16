Trump otomobillere yönelik vergilerin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı!

Trump, otomobilleri hedef alarak tarifeleri sürdürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü gümrük vergileriyle ilgili tehditlerini sürdürdü ve kabine üyelerinin küresel ticareti yeniden şekillendirmek amacıyla çeşitli ithalat vergilerine ilişkin seçenekleri özetleyen raporları kendisine sunmasının ardından, otomobillere yönelik vergilerin 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

TRUMP OTOMOBİLLERE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan itibariyle otomobillere gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci kez göreve gelmesinden bu yana açıkladığı bir dizi ticaret adımının sonuncu belli oldu.

Trump, Oval Ofis'te bir yürütme emri imzalama oturumunda, otomobil tarifelerinin ne zaman gelebileceğine dair bir soruya cevap olarak, "Belki 2 Nisan civarında," dedi. "Ben bunları 1 Nisan'da yapardım... Ama 2 Nisan'da yapacağız." ifadelerini kullandı. Trump, hafta sonu Florida'daki malikanesine gitmeden önce otomobil vergisi niyetleri hakkında başka ayrıntı vermedi.

Ford Motor Co İcra Kurulu Başkanı Jim Farley, Trump'ın açıklamalarından sonra X'te "Başkan Trump'ın ABD'ye yapılan tüm araç ithalatlarını ele alma fikrini alkışlıyoruz, bu önemli bir ileri adım" dedi.

TRUMP TARİFELERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Göreve gelmesinden bu yana, mevcut vergilere ek olarak Çin'den yapılan tüm ithalatlara %10 oranında gümrük vergisi koydu. Meksika'dan yapılan mallara ve Kanada'dan yapılan enerji dışı ithalata %25 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu ve ardından bunu bir ay erteledi. Tüm ithal çelik ve alüminyuma %25 oranında gümrük vergisi uygulanması için 12 Mart tarihini belirledi. Perşembe günü ekonomi ekibine, ABD ithalatına vergi uygulayan her ülkeye karşılıklı gümrük vergileri uygulanması için planlar hazırlamaları talimatını verdi.

Sıkça Sorulan Sorular ABD'de bir başkanı kaç kez seçilebilir? Federal sistem uyarınca, Anayasa'da federal yönetime devredilmemiş görev, yetki ve sorumluluklar, içişlerinde serbest olan eyaletlere aittir. Yürütme erkinin başı olan Başkan ile Yardımcısı, 4 yıl süreyle ve iki dereceli halk oylaması sonucunda seçilir. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular Trump'ın dini ne? Hristiyan.