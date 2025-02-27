Trump’ın vergi planı altın fiyatlarını vuruyor

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergileri konusundaki sert politikaları, altın piyasasında hareketliliğe neden olmaya devam ediyor. Son iki ayda hızla yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde keskin bir düşüş yaşasa da yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep sürüyor.

Son olarak altın vadeli işlemleri, dün yaşanan 40 dolarlık sert düşüşün ardından bugün hafif bir yükseliş kaydetti. 18 Aralık’ta 2.599,60 dolar seviyesinden başlayan yükselişle yaklaşık %14,46 oranında değer kazanan altın, şu anda 2.933,80 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltme hareketi yaşanmasının normal olduğunu belirtiyor. Ancak piyasaları asıl etkileyen unsur Trump’ın ticaret politikaları. Trump, 4 Mart itibarıyla Kanada ve Meksika’dan gelen ürünlere gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Bu beklenti, altına olan ilgiyi artırıyor.

TİCARET SAVAŞLARI VE ALTIN

Trump, başkanlığı döneminde Çin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata ek vergi getirme planını açıklamıştı. Ancak Kanada ve Meksika liderleriyle yapılan görüşmeler sonrası, bu iki ülkeye uygulanacak tarifeler 30 gün ertelendi. Çin’den gelen ürünler için ise %10 oranında ek gümrük vergisi devreye alındı. Beyaz Saray’ın son açıklamalarına göre Avrupa’dan ithal edilen ürünlere de benzer ek vergiler getirilebilir.

Ekonomistler, bu politikaların tüketici fiyatlarını artırabileceğini ve enflasyonu yükseltebileceğini belirtiyor. Bu durumdan endişe duyan yatırımcılar, portföylerinde güvenli liman olarak görülen altına daha fazla yer veriyor.

Bu hafta başında altın vadeli işlemleri yeni bir rekor kırarak 2.968,90 dolar seviyesine ulaştı. Ancak kısa vadeli yatırımcılar, bu yüksek seviyeden satış yaparak karlarını realize etti. Dünkü sert düşüşün ardından piyasalar, Trump’ın gümrük vergisi kararlarına odaklanmış durumda.

EKONOMİK BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik ek vergileri yürürlüğe koyması ve Çin’e uygulanan tarifeleri sürdürmesi, küresel ticaret savaşlarını daha da kızıştırabilir. Bu tür gelişmeler, piyasalarda tedirginlik yaratıyor ve yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor.

MT Newswires’a göre, ticaret savaşlarının derinleşmesi, küresel ekonomiye zarar verebilir ve enflasyonu artırabilir. ABD’de tüketici güveni son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların altına olan ilgisinin süreceği tahmin ediliyor.