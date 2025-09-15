Menü Kapat
Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Trump'tan faiz indirimi çağrısı
AA
15.09.2025
15.09.2025
ABD Başkanı , ABD Merkez Bankası'nın () faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti. Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı 'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. fırlayacak." ifadesini kullandı.

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

