Trump’tan TSMC’ye açık tehdit: Yüzde 100 ödersin

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı tarife krizi giderek büyüyor. Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, bu kez Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC’yi açıkça tehdit etti.

Donald Trump, TSMC’nin Amerika’da fabrika kurmayı reddetmesi halinde yüzde 100’e varan vergiyle karşılaşabileceğini açıkladı. Trump’ın bu açıklaması, özellikle otomotiv ve teknoloji devlerini etkileyen yeni gümrük tarifeleriyle birleşince, iş dünyasını korkuttu.

BİDEN’IN DESTEĞİNİ ELEŞTİRDİ

Trump sadece TSMC’yi tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda Joe Biden yönetiminin şirkete sağladığı 6.6 milyar dolarlık hibe paketine de sert çıktı. Biden yönetimi, Arizona’da kurulması planlanan fabrika için bu desteği sağlamıştı. Ancak Trump’a göre, TSMC gibi dev teknoloji şirketleri bu tür yatırımları kendi kaynaklarıyla gerçekleştirecek güce sahip. “Kendi dönemimde onlara tek kuruş vermedim,” diyen Trump, “Sadece şunu söyledim: ABD’de fabrika kurmazsanız, büyük bir vergi sizi bekliyor” sözleriyle yaklaşımını net şekilde ortaya koydu.

100 MİLYAR DOLARLIK DEV PLAN

TSMC cephesinden Trump’ın açıklamalarına henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak şirket, mart ayı başında yaptığı duyuruda ABD’ye 100 milyar dolarlık bir yatırım planladığını açıklamıştı. Bu yatırım, önümüzdeki yıllarda beş yeni üretim tesisinin kurulmasını da içeriyor.