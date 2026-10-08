TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı

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İstanbul
TÜİK’in açıkladığı Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, 2025 yılında toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler sundu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içerisindeki payı yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve genel devlet sektörü takip etti.
2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı toplam ekonomi genelinde yüzde 29,9 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel kırılımlar incelendiğinde gayrisafi tasarruf oranı mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, genel devlette yüzde 4,1 ve mali şirketlerde ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.
Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2025 yılında yükseliş gösterdi. 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesinde bulunan hanehalkı tasarruf oranı, 2025 yılı sonuçlarına göre 0,4 puanlık artışla yüzde 14,3 seviyesine çıktı.
Toplam ekonominin finansman dengesini gösteren net borç verme/net borç alma verilerinde ise borçlanma eğilimi arttı. Toplam ekonominin net borç almasının GSYH'ye oranı 2025 yılında yüzde eksi 1,8 oldu. Türkiye ekonomisi bir önceki yıl olan 2024'te de GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan konumundaydı.