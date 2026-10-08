TÜİK’in açıkladığı Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, 2025 yılında toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler sundu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içerisindeki payı yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve genel devlet sektörü takip etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı TÜİK'in Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, 2025 yılında Türkiye ekonomisinde katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler sağlarken, gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değerdeki payı %55,5 oldu. 2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı %29,9 olarak gerçekleşti. Mali olmayan şirketlerin gayrisafi tasarruf oranı %15, hanehalkının %9,1, genel devletin %4,1 ve mali şirketlerin %1,7 oldu. Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı, bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak %14,3'e yükseldi. Toplam ekonominin net borç almasının GSYH'ye oranı 2025 yılında %-1,8 olarak gerçekleşti.

GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9

2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı toplam ekonomi genelinde yüzde 29,9 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel kırılımlar incelendiğinde gayrisafi tasarruf oranı mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, genel devlette yüzde 4,1 ve mali şirketlerde ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

HANEHALKI TASARRUF ORANINDA KIPIRDANMA

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2025 yılında yükseliş gösterdi. 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesinde bulunan hanehalkı tasarruf oranı, 2025 yılı sonuçlarına göre 0,4 puanlık artışla yüzde 14,3 seviyesine çıktı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ NET BORÇ ALAN POZİSYONUNU SÜRDÜRDÜ

Toplam ekonominin finansman dengesini gösteren net borç verme/net borç alma verilerinde ise borçlanma eğilimi arttı. Toplam ekonominin net borç almasının GSYH'ye oranı 2025 yılında yüzde eksi 1,8 oldu. Türkiye ekonomisi bir önceki yıl olan 2024'te de GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan konumundaydı.