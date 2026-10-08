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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:10

TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" verilerini açıkladı. Verilere göre Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH), bir önceki yıla kıyasla yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon TL’ye ulaştı. Toplam ekonomide katma değere en büyük katkıyı mali olmayan şirketler sağlarken, hanehalkı tasarruf oranında da sınırlı bir artış kaydedildi. İşte ekonomi sektörlerinin 2025 yılı karnesi...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:10

’in açıkladığı Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, 2025 yılında toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler sundu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içerisindeki payı yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve genel devlet sektörü takip etti.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
TÜİK'in Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, 2025 yılında Türkiye ekonomisinde katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler sağlarken, gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.
Mali olmayan şirketlerin toplam katma değerdeki payı %55,5 oldu.
2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı %29,9 olarak gerçekleşti.
Mali olmayan şirketlerin gayrisafi tasarruf oranı %15, hanehalkının %9,1, genel devletin %4,1 ve mali şirketlerin %1,7 oldu.
Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı, bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak %14,3'e yükseldi.
Toplam ekonominin net borç almasının GSYH'ye oranı 2025 yılında %-1,8 olarak gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9

2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı toplam ekonomi genelinde yüzde 29,9 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel kırılımlar incelendiğinde gayrisafi tasarruf oranı mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, genel devlette yüzde 4,1 ve mali şirketlerde ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıkladı: 2025 yılı Gayrisafi Milli Hasıla 62 trilyon lirayı aştı

HANEHALKI TASARRUF ORANINDA KIPIRDANMA

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2025 yılında yükseliş gösterdi. 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesinde bulunan hanehalkı tasarruf oranı, 2025 yılı sonuçlarına göre 0,4 puanlık artışla yüzde 14,3 seviyesine çıktı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ NET BORÇ ALAN POZİSYONUNU SÜRDÜRDÜ

Toplam ekonominin finansman dengesini gösteren net borç verme/net borç alma verilerinde ise borçlanma eğilimi arttı. Toplam ekonominin net borç almasının GSYH'ye oranı 2025 yılında yüzde eksi 1,8 oldu. bir önceki yıl olan 2024'te de GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan konumundaydı.

 

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ETİKETLER
#TÜİK
#türkiye ekonomisi
#hanehalkı
#Mali Olmayan Şirketler
#Genel Devlet Sektörü
#Ekonomi
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