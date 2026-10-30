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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:50

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,9 azalarak 97,3 oldu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:50

, ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre, genel endeks ve tüketici güven endeksi düşüş gösterirken, hizmet sektörü güven endeksi de azaldı.
Ekim ayında 101,3 olan ekonomik güven endeksi, yüzde 3,9 azalarak 97,3'e geriledi.
Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.
Reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5'e yükseldi.
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artarak 83,3'e ulaştı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü. Aynı dönemde , yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,598,9
Temmuz94,599,794,396,199,8
Ağustos95,194,593,197,7100,6
Eylül95,195,79597,7101,3
Ekim9896,898,19897,3
Kasım97,795,597,199,3-
Aralık98,696,598,899,4-
 

 

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ETİKETLER
#tüketici güven endeksi
#türkiye istatistik kurumu
#ekonomik güven endeksi
#reel kesim güven endeksi
#Hizmet Sektörü Güven Endeksi
#Ekonomi
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