Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 oldu Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre, genel endeks ve tüketici güven endeksi düşüş gösterirken, hizmet sektörü güven endeksi de azaldı. Ekim ayında 101,3 olan ekonomik güven endeksi, yüzde 3,9 azalarak 97,3'e geriledi. Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü. Reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artarak 83,3'e ulaştı.

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle: