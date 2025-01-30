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TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven Ocak ayında arttı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:51

TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven Ocak ayında arttı - 1. Resim

GÜVEN ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ

Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 3,5 azalarak 63,8 değerini, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi  endeksi yüzde 0,1 azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 114,5 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

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Kaynak: tgrthaber.com

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