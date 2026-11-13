Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:12

TÜİK açıkladı: Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre Eylül ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 6,3, aylık yüzde 2,7 azaldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TÜİK açıkladı: Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verileri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:12

(TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretimi yıllık yüzde 6,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azaldı.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verileri belli oldu

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,7 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alacaklar cuma gününü bekliyor: Tuna Kaya'dan büyük kırılma alarmı
Altında 200 dolarlık düşüş: Enflasyon tahmini sonrası İslam Memiş canlı yayında açıkladı
ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#İnşaat Üretim Endeksi
#Bina İnşaatı
#Bina Dışı Yapılar
#Özel İnşaat Faaliyetleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.