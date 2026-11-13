TÜİK açıkladı: Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretimi yıllık yüzde 6,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azaldı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,7 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.