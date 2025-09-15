Menü Kapat
24°
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi temmuzda yavaşladı

Açıklanan TÜİK verilerine göre; hizmet üretim endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Endeks aylık ise yüzde 0,4 azalış kaydetti.

AA
15.09.2025
15.09.2025
Türkiye Kurumu (), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 artarken aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi. Buna göre, endeks temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi temmuzda yavaşladı

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,6, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 6,4, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,3 arttı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi temmuzda yavaşladı

Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,4 gerilerken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,7, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 0,3 yükseldi.

