TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi temmuzda yavaşladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 artarken aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi. Buna göre, endeks temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,6, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 6,4, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,4 gerilerken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,7, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 0,3 yükseldi.