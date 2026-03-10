TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25,57 ARTTI, AYLIK YÜZDE 10,29 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 arttı, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24,78 ARTTI, AYLIK YÜZDE 8,48 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,08 arttı.