TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 arttı

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 2,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
İnşaat üretimi aylık yüzde 4 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.
|Sektör
|Aylık Değişim (Ağustos 2026)
|Yıllık Değişim (Ağustos 2026)
|Toplam İnşaat Üretimi
|+%4,0
|+%2,3
|Bina İnşaatı
|+%4,5
|-%0,9
|Bina Dışı Yapıların İnşaatı
|+%2,2
|+%21,8
|Özel İnşaat Faaliyetleri
|+%3,8
|+%0,1