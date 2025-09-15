Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

TÜİK verilerine göre; 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (), temmuz ayına ilişkin üretim endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış gösterdi. Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydetti.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,6 yükseldiği görüldü.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

İnşaat üretim endeksi temmuzda aylık bazda, yüzde 1,9 arttı. Endeks, temmuzda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,3, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

