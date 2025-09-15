Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

TÜİK açıkladı! Çiftçinin ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini paylaştı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 41,55 artış gösterirken aylık yüzde 3,45 azaldı.

Türkiye Kurumu (), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45 düşüş gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,83, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 41,55 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 36,68 oldu.

TÜİK açıkladı! Çiftçinin ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Sektörler bazında bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,50 düşüş kaydedilirken, balık ve diğer su ürünlerinde yüzde 2,67 artış yaşandı. Alt gruplar içinde tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 0,94, çok yıllık bitkisel ürünler ise yüzde 12,25 gerilerken; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68’lik artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! Çiftçinin ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 131,48 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.

TÜİK açıkladı! Çiftçinin ağustos ayı enflasyonu belli oldu
