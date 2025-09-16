Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı! İstihdamda sektör dengesi değişiyor: Sanayi geriledi, inşaat yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

TÜİK açıkladı! İstihdamda sektör dengesi değişiyor: Sanayi geriledi, inşaat yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
10:26
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
10:26

(TÜİK), Temmuz ayı İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre , ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 910 bin 286 kişi iken, 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu.

TÜİK açıkladı! İstihdamda sektör dengesi değişiyor: Sanayi geriledi, inşaat yükseldi

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

TÜİK açıkladı! İstihdamda sektör dengesi değişiyor: Sanayi geriledi, inşaat yükseldi

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

