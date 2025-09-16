Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 21,3 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 712 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu. Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-Ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 123 BİN 607 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 916 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 99 BİN 403 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA BİN 810 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu.

TÜİK açıkladı: Konut satışı Ağustos'ta arttı! En çok hangi milletten vatandaş Türkiye'den konut aldı?

EN ÇOK HANGİ ÜLKE VATANDAŞI TÜRKİYE'DEN KONUT ALDI?

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

