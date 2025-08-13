Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Konut satışında yükseliş sürüyor: En fazla konut hangi ilde satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 artışla 142 bin 858'e çıktı.

TÜİK açıkladı: Konut satışında yükseliş sürüyor: En fazla konut hangi ilde satıldı?

EN FAZLA KONUT SATILAN İL YİNE İSTANBUL OLDU

İstanbul, 23 bin 152 ile temmuzda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışıyla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı. ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışında yükseliş sürüyor: En fazla konut hangi ilde satıldı?

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 18 BİN 425 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Konut satışında yükseliş sürüyor: En fazla konut hangi ilde satıldı?

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 124 BİN 433 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

TGRT Haber
