TÜİK açıkladı: Ocak ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 32,73 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 6,08 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.