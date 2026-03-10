Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ocak ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalış gösterdi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 10:55

Türkiye İstatistik Kurumu (), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış , geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalış kaydetti.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ocak ayında geriledi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,6 azalış oldu.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ocak ayında geriledi

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı. TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2023 4 -8,8 0,3 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
2024 1,3 11,2 4,4 -1 0 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
2025 1,1 -2 2,4 2,9 4,8 8,1 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1
2026 -1,8

