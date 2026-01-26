Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artış gösterdi.

KAYNAK:
AA
26.01.2026
26.01.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri raporuna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,3 artışla 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azalarak 112,6, inşaat sektöründe yüzde 1,5 yükselişle 85,7 değerini aldı.

TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Hizmet sektöründe, ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 azaldı.

TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,1, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,7, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 arttı.

