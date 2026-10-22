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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:00

TÜİK açıkladı: Tatilcilerin en çok tercih ettiği yer bakın neresi oldu

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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TÜİK açıkladı: Tatilcilerin en çok tercih ettiği yer bakın neresi oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:00

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2026 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan, ve aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 azalarak 16 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 890 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.

TÜİK açıkladı: Tatilcilerin en çok tercih ettiği yer bakın neresi oldu

SEYAHATE ÇIKANLAR, 154 MİLYAR 998 MİLYON 4 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 86,9'unu 134 milyar 684 milyon 525 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 13,1'ini ise 20 milyar 313 milyon 479 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 9 bin 413 TL oldu.
Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,6 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 25 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,5 ile harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 39,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 28,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 22,5’lik artış görüldü.

TÜİK açıkladı: Tatilcilerin en çok tercih ettiği yer bakın neresi oldu

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 60,1 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 33,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 2,3 ile sağlık yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 192 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 376 bin geceleme ile otel yer alırken, kendi evi 8 milyon 216 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

KategoriGösterge / TürDeğer / MiktarDeğişim Oranı / Pay
Genel Seyahat ve Geceleme VerileriSeyahate Çıkan Kişi Sayısı13.549.000 kişi-
Toplam Seyahat Sayısı16.467.000 seyahat-%3,6
Toplam Geceleme Sayısı85.890.000 geceleme-
Ortalama Geceleme Sayısı5,2 gece-
Harcama VerileriToplam Seyahat Harcaması154.998.004.000 TL+%32,6
Kişisel Harcamalar134.684.525.000 TL%86,9 pay
Paket Tur Harcamaları20.313.479.000 TL%13,1 pay
Seyahat Başına Ortalama Harcama9.413 TL-
Harcama Türleri DağılımıYeme ve İçme Harcamaları-%31,6 pay (+%39,1 artış)
Ulaştırma Harcamaları-%25,0 pay (+%28,3 artış)
Konaklama Harcamaları-%14,5 pay (+%22,5 artış)
Seyahat AmaçlarıYakınları Ziyaret-%60,1 pay
Gezi, Eğlence, Tatil-%33,6 pay
Sağlık-%2,3 pay
Konaklama Türleri (Geceleme Sayısı)Arkadaş veya Akraba Evi61.192.000 geceleme1. Sırada
Otel11.376.000 geceleme2. Sırada
Kendi Evi8.216.000 geceleme3. Sırada
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ETİKETLER
#nişan
#Haziran
#TÜİK
#mayıs
#konaklama
#Seyahat Harcamaları
#Hanehalkı Yurt İçi Turizm
#Seyahat Amaçları
#Ekonomi
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