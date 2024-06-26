TÜİK açıkladı! Trafikteki araç sayısı 232 bin 401 arttı

26 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:09

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı.

Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı silinen taşıt sayısı ise 11 bin 620'ye yükseldi.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,9'unu motosiklet, %38,5'ini otomobil, %7,5'ini kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 18,4 ARTTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %61,5, otobüste %38,8, otomobilde %38,2, kamyonda %31,1, minibüste %26,2, traktörde %25,7, kamyonette %25,6 ve motosiklette %4,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,0 arttı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %48,9, otobüste %31,6, motosiklette %9,7 ve otomobilde %3,0 artarken özel amaçlı taşıtta %29,5, traktörde %18,8, kamyonette %9,8 ve kamyonda %8,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 29 MİLYON 791 BİN 66

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,6'sını motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 920 BİN 604 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,0'ını otomobil, %15,5'ini kamyonet, %13,1'ini motosiklet, %3,1'ini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 89 BİN 419 ADET OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %9,5'i Renault, %9,5'i Volkswagen, %8,6'sı Chery, %8,1'i Fiat, %5,4'ü Hyundai, %5,4'ü Peugeot, %5,0'ı Citroen, %4,7'si Opel, %4,4'ü Toyota, %4,0'ı Skoda, %3,5'i Dacia, %3,5'i Honda, %3,1'i Ford, %2,8'i MG, %2,7'si Mercedes-Benz, %2,2'si BMW, %2,0'ı Nissan, %1,6'sı Audi, %1,4'ü Kia, %1,4'ü Volvo ve %11,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde ise 1 milyon 62 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %23,0 artarak 1 milyon 62 bin 420 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %3,6 azalarak 11 bin 620 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %65,1'i benzin, %13,2'si hibrit, %12,6'sı dizel, %7,9'u elektrikli ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 adet otomobilin ise %35,0'ı dizel, %32,7'si LPG, %29,5'i benzin, %1,8'i hibrit ve %0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %31,9'u 1300 ve altı, %22,0'ı 1401-1500, %17,7'si 1301-1400, %13,5'i 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 168 bin 341'i gri renkli oldu.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %38,9'u gri, %25,0'ı beyaz, %12,8'i siyah, %11,8'i mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %1,0'ı turuncu, %0,5'i sarı, %0,5'i mor ve %0,4'ü diğer renklidir.