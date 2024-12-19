TÜİK açıkladı: Türkiye'de en fazla yardım emeklilere ve yaşlılara yapıldı

19 Aralık 2024 12:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2023" verilerini yayımladı. Sosyal koruma harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 108,6 artarak 2 trilyon 693 milyar 497 milyon liraya yükseldi. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 1 trilyon 175 milyar 190 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu, hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve dul ve yetim harcamaları izledi. Sosyal koruma kapsamında 16 milyon 893 bin kişi maaş aldı.

Sosyal koruma harcamaları verileri TÜİK​ tarafından açıklandı. Gelen verilere göre, 2023 yılında En fazla destek emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Bu yıl, sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 108,6 artışla 2 trilyon 693 milyar 497 milyon lira oldu. Yardımların yüzde 13,3'ü şartlı verildi.

EN ÇOK EMEKLİ VE YAŞLILARA HARCAMA YAPILDI

Türkiye'de sosyal devlet anlayışıyla en fazla destek emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Sosyal koruma yardımlarında en büyük harcama 1 trilyon 175 milyar 190 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ile yaşlılara yapılan harcamalar yüzde 4,4 ile en büyük paya sahip oldu.

HASTALIK VE SAĞLIK BAKIMI HARCAMALARI

Emekli ve yaşlılar için yapılan harcamalarından ardından 809 milyar 343 milyon lira ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları geliyor.

Sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2023'te yüzde 10,1 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, yüzde 3 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul ve yetim harcamaları geldi.

Şartlı yardımlar içinde;

En büyük payı yüzde 51,2 ile aile ve çocuk yardımları,

yüzde 17,7 ile engelli ve malul yardımları,

yüzde 13,4 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti.

YÜZDE 63'Ü NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 63'ü nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payın yüzde 70,1 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlardan oluştu.

Bunu yüzde 15,4 ile dul ve yetim yardımları, yüzde 5,4 ile aile ve çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin;

yüzde 39,6'sının devlet katkıları,

yüzde 29,7'sinin işveren sosyal katkıları,

yüzde 23,9'unun koruma kapsamındaki bireylerce yapılan sosyal katkılardan oluştu.

Sosyal koruma kapsamında 16 milyon 893 bin kişi maaş aldı.