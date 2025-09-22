TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 28,01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bir ülkenin üreticilerinin dış pazarlara sattığı ürünlerin fiyatlarındaki artış veya azalışı gösteren veri olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos ayında arttı.

Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 28,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,80 artış, enerjide yüzde 13,73 artış, sermaye mallarında yüzde 30,20 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44 artış, imalatta yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,24 artış, enerjide yüzde 1,23 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,05 artış olarak gerçekleşti.