TGRT Haber
17°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK, çiftçinin Ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 45,40 arttı, aylık yüzde 4,00 arttı.

IHA
17.11.2025
17.11.2025
Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bunu göre Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,83 artış gerçekleşti.

TÜİK, çiftçinin Ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Sektörlerde bir önceki aya göre, ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,35 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,00 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış gerçekleşti.

TÜİK, çiftçinin Ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 137,84 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 28,84 artış ile ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

TÜİK, çiftçinin Ekim ayı enflasyonunu açıkladı
