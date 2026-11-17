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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,5 oranında azalarak 80 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %38,2, ikinci el konut satışlarının payı %61,8 oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,3 oranında azalarak 107 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,8 diğer satışların payı %82,2 olarak gerçekleşti.
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %7,4 azaldı; ikinci el konut satışları %24,0 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %4,8 azaldı; ikinci el konut satışları %1,4 azaldı.