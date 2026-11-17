Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,5 oranında azalarak 80 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %38,2, ikinci el konut satışlarının payı %61,8 oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK, Ekim ayı konut satış rakamlarını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı konut satış rakamlarını açıkladı ve genel olarak satışlarda düşüş yaşandığı bildirildi. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,5 azalarak 80 bin 967 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %38,2, ikinci el konut satışlarının payı %61,8 olarak belirtildi. İpotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak 23 bin 286 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %7,4, ikinci el konut satışları ise %24,0 azaldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 286, DİĞER KONUT SATIŞLARI 107 BİN 786 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,3 oranında azalarak 107 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,8 diğer satışların payı %82,2 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EKİM AYINDA %7,4 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %7,4 azaldı; ikinci el konut satışları %24,0 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %4,8 azaldı; ikinci el konut satışları %1,4 azaldı.

