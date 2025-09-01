TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı

2023 Arz ve Kullanım Tabloları ile Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları, Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA-2010) standartlarına uygun olarak hazırlandı. Temel ve alıcı fiyatlarla derlenen 2023 Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. Bu tablolar temel alınarak, 64 ürün grubuna göre üründen-ürüne 2023 Girdi-Çıktı Tabloları oluşturuldu.

Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev. 2), ürün grupları için ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA Rev. 2.1) kullanıldı.

YURT İÇİNDE ÜRETİLEN VE İTHAL EDİLEN MAL VE HİZMETLERİN ARZI HESAPLANDI

Ekonomide toplam arzın %81,1'i sanayi üretiminden oluşurken, ithalat %14,3 ve net vergiler (vergiler eksi sübvansiyonlar) %4,6 pay aldı. Toplam üretimde, imalat sanayi (C) %33,0 ile en büyük paya sahip olurken, bu sektörü, %11,1 ile Toptan ve Perakende Ticaret (G) ve %9,1 ile İnşaat (F) izledi.

SANAYİLERİN ARA TÜKETİMLERİ HESAPLANDI

2023 Arz ve Kullanım Tablolarına göre, her sanayinin üretimi ve ara tüketimi kullanılarak girdi-çıktı oranları hesaplandı. Buna göre, üretim sürecinde ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör, 0,83 girdi-çıktı oranı ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) oldu. Bunu sırasıyla, 0,70 ile İmalat sanayi (C) ve 0,69 ile İnşaat (F) izledi.