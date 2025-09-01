Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Arz ve Kullanım Tabloları ile Simetrik Girdi-Çıktı Tablolarını yayımladı. Verilere göre ekonomide toplam arzın yüzde 81,1’i sanayi üretiminden oluşurken, imalat sanayi yüzde 33’lük payla üretimde ilk sırada yer aldı.

TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:36

2023 Arz ve Kullanım Tabloları ile Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları, Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA-2010) standartlarına uygun olarak hazırlandı. Temel ve alıcı fiyatlarla derlenen 2023 Arz ve Kullanım Tabloları, 64 ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. Bu tablolar temel alınarak, 64 ürün grubuna göre üründen-ürüne 2023 Girdi-Çıktı Tabloları oluşturuldu.

TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı

Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev. 2), ürün grupları için ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA Rev. 2.1) kullanıldı.

TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı

YURT İÇİNDE ÜRETİLEN VE İTHAL EDİLEN MAL VE HİZMETLERİN ARZI HESAPLANDI

Ekonomide toplam arzın %81,1'i sanayi üretiminden oluşurken, ithalat %14,3 ve net vergiler (vergiler eksi sübvansiyonlar) %4,6 pay aldı. Toplam üretimde, imalat sanayi (C) %33,0 ile en büyük paya sahip olurken, bu sektörü, %11,1 ile Toptan ve Perakende Ticaret (G) ve %9,1 ile İnşaat (F) izledi.

TÜİK, ekonomide arz ve kullanım verilerini açıkladı

SANAYİLERİN ARA TÜKETİMLERİ HESAPLANDI

2023 Arz ve Kullanım Tablolarına göre, her sanayinin üretimi ve ara tüketimi kullanılarak girdi-çıktı oranları hesaplandı. Buna göre, sürecinde ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör, 0,83 girdi-çıktı oranı ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) oldu. Bunu sırasıyla, 0,70 ile İmalat sanayi (C) ve 0,69 ile İnşaat (F) izledi.

TGRT Haber
