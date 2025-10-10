TÜİK ticaret verilerini açıkladı: Ağustos’ta perakende büyüdü, toptan ticaret küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,2 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,4 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,9 ARTTI

Ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,9 arttı.