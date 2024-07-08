Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:32
TÜİK&#039;in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

TÜİK'in enflasyon verilerini hesaplarken baz aldığı fiyatlar gündem oldu. TÜİK'in açıklamayı bıraktığı madde fiyatları paylaşıldı. Hesaplamaya göre haziran ayındaki ev kirası, yurt ücretleri, doktor muayenesi, ekmekarası döner, zeytin ve peynir gibi kalemlerin ücretleri en çok konuşulanlardan oldu. İşte TÜİK'in kullandığı rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2022'den sonra bazı maddelerin fiyatlarını açıklamayı bırakmıştı. TÜİK’in enflasyonu hesapladığı veriler ortaya çıktı. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını köşesinde paylaştı.

TÜİK'in güncel hesaplamasında uzman doktor muayenesinin 34 lira, yurt ücretinin 457 lira, ev kirası ise 5 bin 845 lira olduğu gözlemlendi.

TÜİK'İN ENFLASYON HESABI İÇİN KULLANDIĞI RAKAMLAR

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın paylaştığı verilere göre, ortaya çıkan rakamlar şöyle;

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL - 1. Resim

Ev kirası: 5.845 TL

Ev taşıma ücreti: 9.618 TL

Uzman doktor muayenesi: 34 TL

Çay-Kahve servisi: 18 TL

Ekmekarası döner: 77 TL

Zeytinyağı: 114 TL

Zeytin: 134 TL

Beyaz peynir: 147 TL

Krem peynir: 167 TL

İnternet faturası: 205 TL

Cep telefonu faturası: 206 TL

Kaşar peyniri: 232 TL

Yurt ücreti: 457 TL

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL - 2. Resim

KONU MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

TÜİK, TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurdu.

Mahkemeye taşınan konuda TÜİK geri adım atmadı.

TÜİK'in açıklamayı durdurduğu 100 kalem malın güncel fiyatı tabloya şöyle yansıdı;

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...