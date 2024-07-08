TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL
TÜİK'in enflasyon verilerini hesaplarken baz aldığı fiyatlar gündem oldu. TÜİK'in açıklamayı bıraktığı madde fiyatları paylaşıldı. Hesaplamaya göre haziran ayındaki ev kirası, yurt ücretleri, doktor muayenesi, ekmekarası döner, zeytin ve peynir gibi kalemlerin ücretleri en çok konuşulanlardan oldu. İşte TÜİK'in kullandığı rakamlar...
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2022'den sonra bazı maddelerin fiyatlarını açıklamayı bırakmıştı. TÜİK’in enflasyonu hesapladığı veriler ortaya çıktı. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını köşesinde paylaştı.
TÜİK'in güncel hesaplamasında uzman doktor muayenesinin 34 lira, yurt ücretinin 457 lira, ev kirası ise 5 bin 845 lira olduğu gözlemlendi.
TÜİK'İN ENFLASYON HESABI İÇİN KULLANDIĞI RAKAMLAR
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın paylaştığı verilere göre, ortaya çıkan rakamlar şöyle;
Ev kirası: 5.845 TL
Ev taşıma ücreti: 9.618 TL
Uzman doktor muayenesi: 34 TL
Çay-Kahve servisi: 18 TL
Ekmekarası döner: 77 TL
Zeytinyağı: 114 TL
Zeytin: 134 TL
Beyaz peynir: 147 TL
Krem peynir: 167 TL
İnternet faturası: 205 TL
Cep telefonu faturası: 206 TL
Kaşar peyniri: 232 TL
Yurt ücreti: 457 TL
KONU MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI
TÜİK, TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurdu.
Mahkemeye taşınan konuda TÜİK geri adım atmadı.
TÜİK'in açıklamayı durdurduğu 100 kalem malın güncel fiyatı tabloya şöyle yansıdı;