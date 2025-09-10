Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Türkiye ekonomisinde istikrar süreci başarıyla gerçekleşirken, ekonomide dengeler güçlenmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dış satımını gerçekleştirildi.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat
Ekonomide makro göstergeler hızla iyileşiyor. Bu durum ülkenin dış satımına da yansıyor. 'nin ihracatında lokomotif ülke 'ya ihracatında yeni zirveler görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara çıktı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Türkiye, Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dış satımını gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 11 milyar 969,5 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı yıllık bazda yüzde 9,4 arttı. Almanya böylece Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürmeye devam etti. Aynı dönemde Almanya'yı yaklaşık 9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 8,5 milyar dolarla ABD, 8,2 milyar dolarla İtalya, 6,8 milyar dolarla İspanya takip etti.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ LİDER KONUMUNDA

Bu dönemde Almanya'ya en fazla yapan ve ihracatını en fazla artıran sektörlere bakıldığında sanayi grubu öne çıktı. Yılın 8 ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 4,3 milyar dolarla endüstrisi oldu.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Bu sektörü, 1,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller, 894,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 871,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya'ya 1,2 milyar dolar ihracat artışı gerçekleştirdi.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Almanya'ya ihracat artışında otomotiv endüstrisini 59 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 48,6 milyon dolarla iklimlendirme sanayisi, 46 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 42,4 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Almanya'ya 13,1 milyar dolar ihracat

Ülkeye iklimlendirme sanayisi 505,2 milyon dolarlık, çelik sektörü 510,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın 8 ayında Almanya'ya İstanbul'dan 5,1 milyar dolarlık, Bursa'dan 1,7 milyar dolarlık, Kocaeli'den 1,6 milyar dolarlık, İzmir'den 954,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 674,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

#Ekonomi
#Türkiye
#Almanya
#ihracat
#otomotiv
#Ekonomi
