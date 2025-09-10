Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin tasarruf haritası açıklandı: Her iki kişiden biri bunu yapıyor

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması sonuçlarını yayımladı. Rapora göre; düzenli tasarruf yapanlar, yüzde 84 ile yüksek seviyesini korudu. Bu grubun yüzde 31'i gelirinin yüzde 10'undan azını, yüzde 42'si ise gelirinin yüzde 10-20'sini birikime ayırabiliyor.

10.09.2025
10.09.2025
12:58

ING , Türkiye'nin Eğilimleri Araştırması'nın 2025 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, tasarrufu sahipliği oranının yüzde 54 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Son dört çeyrektir benzer seviyede gerçekleşen oran, Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu ortaya koydu. Tasarruf sahibi kitle incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda iki çeyrektir süren gerileme sona erdi ve önceki çeyreğe göre 5 puan artışla tasarruf sahipliği oranı yüzde 37'ye ulaştı.

Tasarrufu olmayan yüzde 46'lık kesim içinde ise yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 25 olarak belirlendi.Tasarrufu olmayan 18-24 yaş grubunda, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38'e ulaşarak genel ortalamanın 13 puan üzerine çıktı. Bu oran önceki çeyreğe göre 4 puanlık artış gösterdi.

DÜZENLİ TASARRUF YAPANLAR, YÜZDE 84 SEVİYESİNDE

Düzenli tasarruf yapanlar, yüzde 84 ile yüksek seviyesini korudu. Bu grubun yüzde 31'i gelirinin yüzde 10'undan azını, yüzde 42'si ise gelirinin yüzde 10-20'sini birikime ayırabiliyor. Tasarruf yapma gerekçeleri arasında yüzde 37 ile "geleceğe " ve yüzde 25 ile "beklenmedik durumlara karşı güvence" ilk iki sırada yer aldı.

Aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 19'la son üç çeyrektir istikrarlı seyrini sürdürdü. Tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35'le ilk sırada, yastık altı lira/döviz nakit yüzde 28'le ikinci sırada yer aldı. Söz konusu araçları yüzde 21'le lira vadeli hesap, yüzde 19'la hisse senedi/borsa ve yüzde 18 oranıyla altın veya değerli taş/metal hesapları takip etti.

Erkekler lira vadeli hesap, hisse senedi ve fonları kadınlara kıyasla daha fazla tercih ederken, kadınlar daha çok yastık altı ve altın hesabına yöneldi. 18-24 yaş grubu olan gençlerde ise hisse senetleri ve borsanın yüzde 28'le ortalamaya göre 9 puan daha yukarıda olduğu gözlemlenirken, altın veya değerli taş/metal hesaplarını tercih etme oranı yüzde 29 oldu. Gençlerin yastık altı tercihlerinin ise genel ortalamaya göre daha düşük olduğu tespit edildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63'Ü FİNANSAL DENGESİNİ KORUMAK İÇİN HARCAMALARINI KONTROL EDİYOR

Tasarrufu olanların getiri beklentilerinin yüzde 42 ve yüzde 38'le orta ve uzun vadeye dengeli dağıldığı görüldü. Ayrıca önceki çeyreğe göre, getiri beklentilerinin uzun vadeden orta vadeye kaydığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 63'ü finansal dengesini korumak için harcamalarını kontrol ettiğini belirtti.

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin oranının genel katılımcı kitlesi içinde yüzde 45 seviyesinde olduğu görüldü. Erkeklerde bu oran kadınlara kıyasla daha yüksek oldu. Katılımcıların yüzde 91'i bankacılık hizmetlerinden yararlanırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık kullananların oranı yüzde 89 ile önceki dönemle benzer seviyede gerçekleşti.

TÜRKLERİN TASARRUF ANLAYIŞI NASIL?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, araştırmanın Türkiye'de tasarruf alışkanlığının nabzını tuttuğunu belirtti. Verilerin, tasarruf sahipliğinin istikrarlı biçimde sürdüğünü ve gençlerin yakın gelecekte tasarruf yapmayı planladığını ortaya koyduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu tablo, gençlerin tasarrufa yönelmesini destekleyecek yenilikçi araçlara olan ihtiyacı da ortaya koyuyor. ING olarak biz de müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve dijital çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu vizyonun bir yansıması olarak Türkiye'nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonu GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirdik."

Kılıç, genç yatırımcıların sürdürülebilirlik, teknoloji ve toplumsal etki gibi ilgi alanlarına yatırım yapabilmesini sağlayan fonun, hem geleceğe duydukları güveni hem de gençlerle kurdukları uzun vadeli işbirliğini simgelediğini vurguladı.

Ürünleri, 18-27 yaş arasındaki gençlere yönelik günlük yüksek faiz sunan "Turuncu Genç Hesap" ile genişlettiklerine dikkati çeken Kılıç, "Gençlere yönelik ürünlerimizle, onların finansal yolculuklarına erken yaşta değer katan araçlarla eşlik etmeyi ve tasarruf alışkanlıklarını güçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

